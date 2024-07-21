Комик Сергей Середа назвал свой топ-3 худших ведущих Украины
Известный юморист Сергей Середа перечислил ведущих, которые, по его мнению, самые плохие в Украине.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-шоу Андрея Черновола NABARI.
Топ-3 худших ведущих по мнению комика
Так, первое имя, озвученное юмористом - Тимуром Мирошниченко.
Его Среда назвал "невеселым чуваком" и признался, что он ему не нравится.
Тимур Мирошниченко (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)
Также в списке Сергея оказался бессменный ведущий шоу "Холостяк" Григорий Решетник. По мнению комика, у него тоже отсутствует чувство юмора.
Григорий Решетник (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)
По словам жены Середы, певицы MamaRika, которая вместе с ним стала гостей выпуска, эти суждения касаются только профессиональных качеств вышеперечисленных знаменитостей.
"Потому что Остапчук как ведущий нормальный, а как человек - ги*но", - провел параллель юморист.
А вот Андрея Черновола артист внес в этот список в шутку. Впрочем, шоумен говорит, что ему не стыдно оказаться в этой компании.