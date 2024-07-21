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Відома гумористка прокоментувала скандали з номерами "Кварталу 95"

Неділя 21 липня 2024 11:30
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Відома гумористка прокоментувала скандали з номерами "Кварталу 95" Тетяна Песик (фото: instagram.com/tanet_vip)
Автор: Іванна Пашкевич

Відома комедійна акторка Тетяна Песик висловилася про скандали "Кварталу 95”, які останнім часом викликаютт резонанс у суспільстві.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю артистки для YouTube-каналу "Кириленко".

Деталі

На думку Песик, у "кварталівців" є конкуренти, які хочуть "потопити" цей проєкт.

"Просто є люди, яким не подобається все, що робить "Квартал". Вони ж то не знають, що вони займаються благодійністю", - зазначила Тетяна.

На питання журналістки, чому компанія майже не звітує про допомогу українській армії, акторка відповіла, що проєкт, на її думку, просто програв інформаційну війну.

“Коли почалася війна, вони багато чим допомагали, але не було кому висвітлювати. Хто це мав робити? Тому що люди роз'їхалися, офіс роз'їхався, не було працівників. Хто це мав робити? Ну і відповідно вони вже не висвітлювали багато роботи своєї і не роблять це далі", - сказала знаменитість.

Зазначимо, що гумористи студії "Квартал 95" дають благодійні концерти, де збирають гроші на допомогу Збройним силам України.

Зокрема, артисти виступають перед військовими на передовій і перед людьми, які живуть на деокупованих територіях.

Раніше акторка "Жіночого кварталу" розповіла про доходи та назвала суму гонорару за свій виступ.

Також вона розповіла, як екс-президент Ющенко її "підняв з колін".

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