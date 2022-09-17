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Комфортная кровать и собственный туалет: Полякова показала общежитие, где будет жить ее старшая дочь

Оля Полякова показала, что будет жить ее старшая дочь (instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Татьяна Самарук

Дочь украинской певицы Оли Поляковой Маша поступила в один из престижных музыкальных вузов в Лондоне. Девушка вместе с мамой приехала в Великобританию, чтобы заселилась в общежитие.

Об этом артистка рассказала в своем Instagram.

На видео певица показала, в каких условиях будет жить Маша во время учебы.

"Маруся в общине", - написала Полякова.

В частности, на ролике Полякова показала комнату на одного, в которой есть комфортная кровать, шкаф, стол для учебы и собственный туалет.

Дальше Полякова с дочерью отправилась на кухню, рассчитанную на шесть комнат. Там есть все необходимое для комфортного проживания студентов: электрическая плита с духовым шкафом, микроволновка, чайник, утюг и два маленьких холодильника.

"Вот такая кухня у них, все чистенько, хорошенько. Боже, ребенок будет сам жить", - сказала Полякова.

Оля Полякова показала, где будет жить ее дочь (скрин)

Также потом звезда показала школу младшей дочери Алисы. Девочка на уроке испекла шоколадно-малиновый пирог.

Оля Полякова показала, где учится ее младшая дочь Алиса (скрин)

Ранее мы сообщали, что россияне хотели сорвать концерт Поляковой в Израиле, когда она говорила о Мариуполе.

Также певица сожгла свой кокошник и сделала это мистическим способом.

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певецОля Полякова