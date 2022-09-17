Комфортная кровать и собственный туалет: Полякова показала общежитие, где будет жить ее старшая дочь

Дочь украинской певицы Оли Поляковой Маша поступила в один из престижных музыкальных вузов в Лондоне. Девушка вместе с мамой приехала в Великобританию, чтобы заселилась в общежитие.
Об этом артистка рассказала в своем Instagram.
На видео певица показала, в каких условиях будет жить Маша во время учебы.
"Маруся в общине", - написала Полякова.
В частности, на ролике Полякова показала комнату на одного, в которой есть комфортная кровать, шкаф, стол для учебы и собственный туалет.
Дальше Полякова с дочерью отправилась на кухню, рассчитанную на шесть комнат. Там есть все необходимое для комфортного проживания студентов: электрическая плита с духовым шкафом, микроволновка, чайник, утюг и два маленьких холодильника.
"Вот такая кухня у них, все чистенько, хорошенько. Боже, ребенок будет сам жить", - сказала Полякова.
Оля Полякова показала, где будет жить ее дочь (скрин)
Также потом звезда показала школу младшей дочери Алисы. Девочка на уроке испекла шоколадно-малиновый пирог.
Оля Полякова показала, где учится ее младшая дочь Алиса (скрин)
Ранее мы сообщали, что россияне хотели сорвать концерт Поляковой в Израиле, когда она говорила о Мариуполе.
Также певица сожгла свой кокошник и сделала это мистическим способом.