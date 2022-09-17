RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Комфортне ліжко і власна вбиральня: Полякова показала гуртожиток, де буде жити її старша донька

Оля Полякова показала, е буде жити її старша донька (instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Тетяна Самарук

Донька української співачки Олі Полякової Маша вступила до одного з престижних музичних вишів у Лондоні. Дівчина разом з мамою приїхала до Великої Британії, щоб заселилася до гуртожитку.

Про це артистка розповіла у своєму Instagram.

На відео співачка показала, у яких умовах буде жити Маша під час навчання.

"Маруся в общазі", - написала Полякова.

Зокрема, на ролику Полякова показала кімнату на одного, у якій є комфортне ліжко, шафа, стіл для навчання та власна вбиральня.

Далі Полякова із донькою вирушила на кухню, яка розрахована на шість кімнат. Там є все необхідне для комфортного проживання студентів: електрична плита з духовою шафою, мікрохвильовка, чайник, праска та два маленьких холодильника.

"Ось така кухня в них, все чистенько, гарненько. Боже, дитина буде сама жити", - сказала Полякова.

Оля Полякова показала, де буде жити її донька (скрін)

Також потім зірка показала школу молодшої доньки Аліси. Дівчинка на уроці спекла шоколадно-малиновий пиріг.

Оля Полякова показала, де навчається її молодша донька Аліса (скрін)

Раніше ми повідомляли, що росіяни хотіли зірвати концерт Полякової в Ізраїлі, коли вона говорила про Маріуполь.

Також співачка спалила свій кокошник та зробила це в містичний спосіб.

Читайте РБК-Україна в Google News
певецОля Полякова