Комфортне ліжко і власна вбиральня: Полякова показала гуртожиток, де буде жити її старша донька

На відео співачка показала, у яких умовах буде жити Маша під час навчання.

"Маруся в общазі", - написала Полякова.

Зокрема, на ролику Полякова показала кімнату на одного, у якій є комфортне ліжко, шафа, стіл для навчання та власна вбиральня.

Далі Полякова із донькою вирушила на кухню, яка розрахована на шість кімнат. Там є все необхідне для комфортного проживання студентів: електрична плита з духовою шафою, мікрохвильовка, чайник, праска та два маленьких холодильника.

"Ось така кухня в них, все чистенько, гарненько. Боже, дитина буде сама жити", - сказала Полякова.

Оля Полякова показала, де буде жити її донька (скрін)

Також потім зірка показала школу молодшої доньки Аліси. Дівчинка на уроці спекла шоколадно-малиновий пиріг.

Оля Полякова показала, де навчається її молодша донька Аліса (скрін)