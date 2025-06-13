Комфорт і бохо-шик: літній "лук" дружини Віктора Павліка, який підійде на всі випадки життя

Який "лук" обрала дружина Віктора Павліка

Для святкового образу дружина артиста обрала сорочку оверсайз білого кольору з блакитним квітковим принтом з повітряного шифону.

Блуза має довгий рукав, який внизу зібраний на м'якій резинці, що дає змогу варіювати довжину і формує делікатну хвилю на зап'ясті.

Крім того, сорочка застібається на ґудзики спереду, має вільний крій і класичний комір, що додає елегантності образу.

Дружина Віктора Павліка (фото: instagram.com/repyahovakate)

Доповнити лук Репяхова вирішила двошаровою асиметричною спідницею з такої ж тканини. Вона створює повітряний, багатошаровий ефект, додаючи образу динамічності.

А завершити такий образ блогерка вирішила невеликою сумкою та відкритими босоніжками на невеликих підборах. Утім, згодом молода дружина Павліка переодяглася в більш зручні шльопанці на низькому ходу.

Катерина Репяхова показала літній образ (фото: instagram.com/repyahovakate)

Зазначимо, що блогерка обрала "лук" у стилі бохо-шик.

Ключові елементи, які вказують на це:

квітковий візерунок: дрібні квіткові принти часто асоціюються з романтичним стилем і бохо

легка тканина: шифон - повітряна тканина, яка характерно для цього стилю

волани: спідниця з воланами додає жіночності, легкості та грайливості, що типово для романтичного стилю та елементів бохо.

вільний крій сорочки: хоча сорочка і на ґудзиках, але її крій має досить вільний вигляд, що є частиною комфортного та невимушеного бохо-стилю.

Катерина Репяхова задає тренди (фото: instagram.com/repyahovakate)

Куди можна піти в такому образі, як у дружини Віктора Павліка

Зазначимо, що Катерина Репяхова показала універсальний образ, у якому можна піти на різноманітні заходи:

на роботу: звісно, якщо у вас немає в офісі суворого дрес-коду, доповнити таке вбрання можна жакетом оверсайз

на літній пікнік або барбекю: якщо доповнити костюм зручними кедами або кросівками

на прогулянку в парк або ботанічний сад: образ чудово гармоніюватиме з природним оточенням, а доповнити його можна сандалями та сумкою-шопером

на зустріч із подругами в кав'ярні: це ідеальний варіант для денного або вечірнього відпочинку, якщо доповнити елегантним взуттям і прикрасами

на пляжний відпочинок або прогулянку біля моря: доповнюємо вбрання капелюхом і пляжною сумкою

на екскурсію містом: обираємо зручне взуття - мюлі, клоги або шльопанці.

Катерина Репяхова з іншими блогерами (фото: instagram.com/repyahovakate)