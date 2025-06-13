Комфорт и бохо-шик: летний "лук" жены Виктора Павлика, который подойдет на все случаи жизни

Комфорт и бохо-шик - главные акценты летнего образа Екатерины Репяховой. Жена Виктора Павлика выбрала универсальный лук, который сочетает в себе стиль и удобство, а также демонстрирует, что можно модно выглядеть в любой ситуации.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram.
Для праздничного образа супруга артиста выбрала рубашку оверсайз белого цвета с голубым цветочным принтом из воздушного шифона.
Блуза имеет длинный рукав, который внизу собран на мягкой резинке, что позволяет варьировать длину и формирует деликатную волну на запястье.
Кроме того, рубашка застегивается на пуговицы спереди, имеет свободный крой и классический воротник, что добавляет элегантности образу.
Жена Виктора Павлика (фото: instagram.com/repyahovakate)
Дополнить лук Репяхова решила двухслойной асимметричной юбкой из такой же ткани. Она создает воздушный, многослойный эффект, добавляя образу динамичности.
А завершить такой образ блогерша решила небольшой сумкой и открытыми босоножками на небольшом каблуке. Впрочем, потом молода жена Павлика переоделась в более удобные шлепанцы на низком ходу.
Екатерина Репяхова показала летний образ (фото: instagram.com/repyahovakate)
Отметим, что блогерша выбрала "лук" в стиле бохо-шик.
Ключевые элементы, которые указывают на это:
Екатерина Репяхова задает тренды (фото: instagram.com/repyahovakate)
Отметим, что Екатерина Репяхова показала универсальный образ, в котором можно пойти на разнообразные мероприятия:
Екатерина Репяхова с другими блогерами (фото: instagram.com/repyahovakate)
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