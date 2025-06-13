Комфорт і бохо-шик: літній "лук" дружини Віктора Павліка, який підійде на всі випадки життя
Комфорт і бохо-шик - головні акценти літнього образу Катерини Репяхової. Дружина Віктора Павліка обрала універсальний лук, який поєднує в собі стиль і зручність, а також демонструє, що можна модно виглядати в будь-якій ситуації.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram.
Який "лук" обрала дружина Віктора Павліка
Для святкового образу дружина артиста обрала сорочку оверсайз білого кольору з блакитним квітковим принтом з повітряного шифону.
Блуза має довгий рукав, який внизу зібраний на м'якій резинці, що дає змогу варіювати довжину і формує делікатну хвилю на зап'ясті.
Крім того, сорочка застібається на ґудзики спереду, має вільний крій і класичний комір, що додає елегантності образу.
Дружина Віктора Павліка (фото: instagram.com/repyahovakate)
Доповнити лук Репяхова вирішила двошаровою асиметричною спідницею з такої ж тканини. Вона створює повітряний, багатошаровий ефект, додаючи образу динамічності.
А завершити такий образ блогерка вирішила невеликою сумкою та відкритими босоніжками на невеликих підборах. Утім, згодом молода дружина Павліка переодяглася в більш зручні шльопанці на низькому ходу.
Катерина Репяхова показала літній образ (фото: instagram.com/repyahovakate)
Зазначимо, що блогерка обрала "лук" у стилі бохо-шик.
Ключові елементи, які вказують на це:
- квітковий візерунок: дрібні квіткові принти часто асоціюються з романтичним стилем і бохо
- легка тканина: шифон - повітряна тканина, яка характерно для цього стилю
- волани: спідниця з воланами додає жіночності, легкості та грайливості, що типово для романтичного стилю та елементів бохо.
- вільний крій сорочки: хоча сорочка і на ґудзиках, але її крій має досить вільний вигляд, що є частиною комфортного та невимушеного бохо-стилю.
Катерина Репяхова задає тренди (фото: instagram.com/repyahovakate)
Куди можна піти в такому образі, як у дружини Віктора Павліка
Зазначимо, що Катерина Репяхова показала універсальний образ, у якому можна піти на різноманітні заходи:
- на роботу: звісно, якщо у вас немає в офісі суворого дрес-коду, доповнити таке вбрання можна жакетом оверсайз
- на літній пікнік або барбекю: якщо доповнити костюм зручними кедами або кросівками
- на прогулянку в парк або ботанічний сад: образ чудово гармоніюватиме з природним оточенням, а доповнити його можна сандалями та сумкою-шопером
- на зустріч із подругами в кав'ярні: це ідеальний варіант для денного або вечірнього відпочинку, якщо доповнити елегантним взуттям і прикрасами
- на пляжний відпочинок або прогулянку біля моря: доповнюємо вбрання капелюхом і пляжною сумкою
- на екскурсію містом: обираємо зручне взуття - мюлі, клоги або шльопанці.
Катерина Репяхова з іншими блогерами (фото: instagram.com/repyahovakate)
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