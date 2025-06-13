Комфорт и бохо-шик: летний "лук" жены Виктора Павлика, который подойдет на все случаи жизни

Комфорт и бохо-шик - главные акценты летнего образа Екатерины Репяховой. Жена Виктора Павлика выбрала универсальный лук, который сочетает в себе стиль и удобство, а также демонстрирует, что можно модно выглядеть в любой ситуации.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram.

Какой "лук" выбрала жена Виктора Павлика

Для праздничного образа супруга артиста выбрала рубашку оверсайз белого цвета с голубым цветочным принтом из воздушного шифона.

Блуза имеет длинный рукав, который внизу собран на мягкой резинке, что позволяет варьировать длину и формирует деликатную волну на запястье.

Кроме того, рубашка застегивается на пуговицы спереди, имеет свободный крой и классический воротник, что добавляет элегантности образу.

Жена Виктора Павлика (фото: instagram.com/repyahovakate)

Дополнить лук Репяхова решила двухслойной асимметричной юбкой из такой же ткани. Она создает воздушный, многослойный эффект, добавляя образу динамичности.

А завершить такой образ блогерша решила небольшой сумкой и открытыми босоножками на небольшом каблуке. Впрочем, потом молода жена Павлика переоделась в более удобные шлепанцы на низком ходу.

Екатерина Репяхова показала летний образ (фото: instagram.com/repyahovakate)

Отметим, что блогерша выбрала "лук" в стиле бохо-шик.

Ключевые элементы, которые указывают на это:

цветочный узор: мелкие цветочные принты часто ассоциируются с романтичным стилем и бохо

легкая ткань: шифон - воздушная и струящаяся ткань, что характерно для этого стиля

воланы: юбка с воланами добавляет женственности, легкости и игривости, что типично для романтического стиля и элементов бохо.

свободный крой рубашки: хотя рубашка и на пуговицах, но ее крой выглядит достаточно свободным, что является частью комфортного и непринужденного бохо-стиля.

Екатерина Репяхова задает тренды (фото: instagram.com/repyahovakate)

Куда можно пойти в таком образе, как у жены Виктора Павлика

Отметим, что Екатерина Репяхова показала универсальный образ, в котором можно пойти на разнообразные мероприятия:

на работу: естественно, если у вас нет в офисе строгого дресс-кода, дополнить такой наряд можно жакетом оверсайз

на летний пикник или барбекю: если дополнить костюм удобными кедами или кроссовками

на прогулку в парк или ботанический сад: образ будет прекрасно гармонировать с природным окружением, а дополнить его можно сандалиями и сумкой-шопером

на встречу с подругами в кафе: это идеальный вариант для дневного или вечернего отдыха. если дополнить элегантной обувью и украшениями

на пляжный отдых или прогулку у моря: дополняем наряд шляпой и пляжной сумкой

на экскурсию по городу: выбираем удобную обувь - мюли, клоги или шлепанцы.

Екатерина Репяхова с другими блогерами (фото: instagram.com/repyahovakate)