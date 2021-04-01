Комендантский час в Украине: Степанов расставил все точки над "і"

Максим Степанов расставил точки над "і" в вопросе комендантского часа

По словам чиновника, таких разговоров никогда не было. И эти меры принять не так просто - сначала нужно ввести в стране чрезвычайное положение, а это сложнейший юридический процесс.

"Мы никогда не вели таких разговоров. Введение комендантского часа, если говорить даже чисто юридически, возможно только если на территории страны будет введено чрезвычайное положение. Там есть соответствующий механизм введения этого чрезвычайного положения, согласование соответственно Верховной Радой, утверждение президентом, после чего могут быть введены такие меры", - заявил Степанов.

По словам главы Минздрава, нынешние меры борьбы с коронавирусом уже приносят результаты.

"У нас сейчас 11 областей находятся в адаптивном карантине... Вы можете видеть эффективность нашего плана адаптивного карантина, так как вирус развивается по регионам, областям. Сначала была Ивано-Франковская область, Черновицкая область, затем начали присоединяться другие области, но в то же время стабилизируется ситуация в первых двух", - уверен министр.

Он добавил, что сейчас в Киеве "красный уровень", и это недопустимо, когда в таких условиях, к примеру, проводятся ярмарки.

Какие меры могут быть усилены вместо комендантского часа

Ранее источники рассказали РБК-Украина, что введение комендантского часа не планируется, но могут быть усилены противоэпидемиологические меры в Киеве и закрытие областей.

"Комендантский час не планируется. Обсуждается вопрос закрытия межобластного сообщения, но это пока не точно. И полный локдаун в Киеве, а также усиленные патрули", - рассказал источник.