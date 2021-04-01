Комендантська година в Україні: Степанов розставив всі крапки над "і"

Максим Степанов розставив крапки над "і" у питанні комендантської години

За словами чиновника, таких розмов ніколи не було. І ці заходи вжити не так просто - спочатку потрібно ввести в країні надзвичайний стан, а це складний юридичний процес.

"Ми ніколи не вели таких розмов. Введення комендантської години, якщо говорити навіть чисто юридично, можливо тільки якщо на території країни буде введено надзвичайний стан. Там є відповідний механізм введення цього надзвичайного стану, узгодження відповідно Верховною Радою, затвердження президентом, після чого можуть бути введені такі заходи", - заявив Степанов.

За словами глави МОЗ, нинішні заходи боротьби з коронавірусом вже приносять результати.

"У нас зараз 11 областей знаходяться в адаптивному карантині... Ви можете бачити ефективність нашого плану адаптивного карантину, так як вірус розвивається по регіонах, областях. Спочатку була Івано-Франківська область, Чернівецька область, потім почали приєднуватися інші області, але в той же час стабілізується ситуація у перших двох", - упевнений міністр.

Він додав, що зараз в Києві "червоний рівень", і це неприпустимо, коли в таких умовах, наприклад, проводяться ярмарки.

Які заходи можуть бути посилені замість комендантської години

Раніше джерела розповіли РБК-Україна, що введення комендантської години не планується, але можуть бути посилені протиепідеміологічні заходи у Києві та закриття областей.

"Комендантська година не планується. Обговорюється питання закриття міжобласного сполучення, але це поки не точно. І повний локдаун в Києві, а також посилені патрулі", - розповіло джерело.