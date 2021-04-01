Комендантська година в Україні: Степанов розставив всі крапки над "і"

Після посилення карантину в Києві з 5 по 16 квітня з'явилися чутки про те, що в столиці і навіть в усій Україні може бути введена комендантську годину. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов дав однозначну відповідь на це питання.
Про це повідомляє Україна 24.
За словами чиновника, таких розмов ніколи не було. І ці заходи вжити не так просто - спочатку потрібно ввести в країні надзвичайний стан, а це складний юридичний процес.
"Ми ніколи не вели таких розмов. Введення комендантської години, якщо говорити навіть чисто юридично, можливо тільки якщо на території країни буде введено надзвичайний стан. Там є відповідний механізм введення цього надзвичайного стану, узгодження відповідно Верховною Радою, затвердження президентом, після чого можуть бути введені такі заходи", - заявив Степанов.
За словами глави МОЗ, нинішні заходи боротьби з коронавірусом вже приносять результати.
"У нас зараз 11 областей знаходяться в адаптивному карантині... Ви можете бачити ефективність нашого плану адаптивного карантину, так як вірус розвивається по регіонах, областях. Спочатку була Івано-Франківська область, Чернівецька область, потім почали приєднуватися інші області, але в той же час стабілізується ситуація у перших двох", - упевнений міністр.
Він додав, що зараз в Києві "червоний рівень", і це неприпустимо, коли в таких умовах, наприклад, проводяться ярмарки.
Раніше джерела розповіли РБК-Україна, що введення комендантської години не планується, але можуть бути посилені протиепідеміологічні заходи у Києві та закриття областей.
"Комендантська година не планується. Обговорюється питання закриття міжобласного сполучення, але це поки не точно. І повний локдаун в Києві, а також посилені патрулі", - розповіло джерело.
Раніше ми писали, що локдаун в Києві можуть продовжити після 16 квітня.