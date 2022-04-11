Комендантский час в разных областях Украины: где и какие введены ограничения

Ограничения комендантского часа:

Общественный транспорт не работает. Метрополитен открыт, но работает только как убежище в круглосуточном режиме. После окончания комендантского часа метро возвращается к работе в привычном режиме.

Также закрыты магазины, супермаркеты и торговые точки. Передвижение по улицам городов разрешено только со специальными пропусками.

Все граждане Украины обязаны иметь при себе документы, которые подтверждают личность. Без экстренной необходимости находится на улице и в общественных местах во время комендантского часа запрещено.

Вокзалы во время комендантского часа работают, однако пассажирам рекомендуется прибывать на станции до начала ограничений и не покидать здание до окончания ограничений.

Во время комендантского часа по улицам перемещается специальный патруль. Они имеют право выяснить причины нарушения, провести осмотр вещей, транспортных средств, багажа, грузов, служебных помещений и проверять все необходимые документы.

В некоторых областях власти могут вводить усиленный комендантский час на несколько суток – по особому распоряжению с информированием населения.

В каких областях действует комендантский час

Киев – с 21:00 до 06:00

Киевская область – с 21:00 до 06:00 (в отдельных районах часы ограничений могут меняться или вводить усиленный комендантский час на несколько суток)

Волынская область – с 22:00 до 06:00

Винницкая область – с 22:00 до 06:00

Днепропетровская область – с 20:00 до 06:00

Донецкая область – с 18:00 до 06:00

Житомирская область – с 22:00 до 05:00

Закарпатская область – не вводили

Запорожская область – с 21:00 до 05:00

Ивано-Франковская область – с 22:00 до 06:00

Кировоградская область – с 20:00 до 06:00

Львовская область – с 22:00 до 06:00

Николаевская область – с 19:00 до 06:00

Одесская область – с 19:00 до 06:00

Полтавская область – с 21:00 до 05:00

Ровенская область – с 22:00 до 06:00

Сумская область – с 21:00 до 05:00

Тернопольская область – с 22:00 до 06:00

Харьковская область – с 18:00 до 06:00

Херсонская область – с 22:00 до 06:00, в Херсоне с 20:00 до 06:00

Хмельницкая область – с 21:00 до 06:00

Черкасская область – с 20:00 до 06:00, в Умани с 19:00 до 06:00

Черновицкая область – с 22:00 до 06:00

Черниговская область – с 20:00 до 06:00