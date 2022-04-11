Комендантский час в разных областях Украины: где и какие введены ограничения

В Украине действует военное положение из масштабного вторжения России. По всем областям страны введен комендантский час. В большинстве регионов он действует в вечернее и ночное время. Однако в каждой области устанавливают часы ограничений разные.
В каких областях действует комендантский час по часам – читайте ниже.
Общественный транспорт не работает. Метрополитен открыт, но работает только как убежище в круглосуточном режиме. После окончания комендантского часа метро возвращается к работе в привычном режиме.
Также закрыты магазины, супермаркеты и торговые точки. Передвижение по улицам городов разрешено только со специальными пропусками.
Все граждане Украины обязаны иметь при себе документы, которые подтверждают личность. Без экстренной необходимости находится на улице и в общественных местах во время комендантского часа запрещено.
Вокзалы во время комендантского часа работают, однако пассажирам рекомендуется прибывать на станции до начала ограничений и не покидать здание до окончания ограничений.
Во время комендантского часа по улицам перемещается специальный патруль. Они имеют право выяснить причины нарушения, провести осмотр вещей, транспортных средств, багажа, грузов, служебных помещений и проверять все необходимые документы.
В некоторых областях власти могут вводить усиленный комендантский час на несколько суток – по особому распоряжению с информированием населения.
Киев – с 21:00 до 06:00
Киевская область – с 21:00 до 06:00 (в отдельных районах часы ограничений могут меняться или вводить усиленный комендантский час на несколько суток)
Волынская область – с 22:00 до 06:00
Винницкая область – с 22:00 до 06:00
Днепропетровская область – с 20:00 до 06:00
Донецкая область – с 18:00 до 06:00
Житомирская область – с 22:00 до 05:00
Закарпатская область – не вводили
Запорожская область – с 21:00 до 05:00
Ивано-Франковская область – с 22:00 до 06:00
Кировоградская область – с 20:00 до 06:00
Львовская область – с 22:00 до 06:00
Николаевская область – с 19:00 до 06:00
Одесская область – с 19:00 до 06:00
Полтавская область – с 21:00 до 05:00
Ровенская область – с 22:00 до 06:00
Сумская область – с 21:00 до 05:00
Тернопольская область – с 22:00 до 06:00
Харьковская область – с 18:00 до 06:00
Херсонская область – с 22:00 до 06:00, в Херсоне с 20:00 до 06:00
Хмельницкая область – с 21:00 до 06:00
Черкасская область – с 20:00 до 06:00, в Умани с 19:00 до 06:00
Черновицкая область – с 22:00 до 06:00
Черниговская область – с 20:00 до 06:00
Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Гостомеле и окрестных селах ввели усиленный комендантский час до 14 апреля.