Комендантська година в різних областях України: де і які введені обмеження

Обмеження комендантської години:

Громадський транспорт не працює. Метрополітен відкритий, але працює тільки як притулок в цілодобовому режимі. Після закінчення комендантської години метро повертається до роботи у звичному режимі.

Також закриті магазини, супермаркети та торгові точки. Пересування вулицями міст дозволено тільки зі спеціальними перепустками.

Всі громадяни України зобов'язані мати при собі документи, які підтверджують особу. Без екстреної необхідності знаходиться на вулиці та в громадських місцях під час комендантської години заборонено.

Вокзали під час комендантської години працюють, проте пасажирам рекомендується прибувати на станції до початку обмежень і не залишати будівлю до закінчення обмежень.

Під час комендантської години вулицями переміщається спеціальний патруль. Вони мають право з'ясувати причини порушення, провести огляд речей, транспортних засобів, багажу, вантажів, службових приміщень і перевіряти всі необхідні документи.

У деяких областях влада може вводити посилену комендантську годину на кілька діб - за особливим розпорядженням з інформуванням населення.

В яких областях діє комендантська година

Київ – з 21:00 до 06:00

Київська область - з 21:00 до 06:00 (в окремих районах години обмежень можуть змінюватися або вводити посилену комендантську годину на кілька діб)

Волинська область - з 22:00 до 06:00

Вінницька область - з 22:00 до 06:00

Дніпропетровська область - з 20:00 до 06:00

Донецька область - з 18:00 до 06:00

Житомирська область - з 22:00 до 05:00

Закарпатська область - не вводили

Запорізька область - з 21:00 до 05:00

Івано-Франківська область - з 22:00 до 06:00

Кіровоградська область - з 20:00 до 06:00

Львівська область - з 22:00 до 06:00

Миколаївська область - з 19:00 до 06:00

Одеська область - з 19:00 до 06:00

Полтавська область - з 21:00 до 05:00

Рівненська область - з 22:00 до 06:00

Сумська область - з 21:00 до 05:00

Тернопільська область - з 22:00 до 06:00

Харківська область - з 18:00 до 06:00

Херсонська область - з 22:00 до 06: 00, в Херсоні з 20:00 до 06:00

Хмельницька область - з 21:00 до 06:00

Черкаська область - з 20:00 до 06:00, в Умані з 19:00 до 06:00

Чернівецька область - з 22:00 до 06:00

Чернігівська область - з 20:00 до 06:00