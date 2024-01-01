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Комендант Київської області розказав, чи будуть масово роздавати повістки на блокпостах

Фото: Чи будуть масово роздавати повістки на блокпостах в Україні
Автор: Людмила Жукова

Мобілізація в Україні продовжується. Також на новорічні свята в Київській області проводять контрдиверсійні і безпекові заходи.

Чи будуть на блокпостах масово видавати повістки, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на ТСН.

Чи будуть видавати масово повістки на блокпостах

Підполковник Руслан Олійник, комендант Київської області розповів, що такі заходи на території області проводяться стабільно один-два рази на місяць.

"Їх мета - виявлення та запобігання пересуванню диверсійно-розвідувальних груп, екстремістів, терористів, оголошених у розшук осіб, контрабандного перевезення зброї, боєприпасів і вибухових речовин. Також передбачено виконання завдань щодо перевірки, огляду майна та транспортних засобів на блокпостах. Саме з цією метою на території області будуть проведені контрдиверсійні заходи. Вони триватимуть від 28 грудня до 6 січня",  - сказав він.

За його словами, ці заходи не пов’язані з посиленням мобілізації в регіоні.

"Всі заходи на Київщині планові. Нема жодних окремих вказівок щодо посилення мобілізації. Їх точно не було", - пояснив комендант Київської області.

Якщо говорити про повістки в армію, то вони, за словами Олійника, будуть видаватися "лише за встановленим порядком".

"Наприклад, якщо співробітники поліції по базі перевіряють людину і бачать, що особа перебуває в розшуку як така, що ухиляється від призову, або не поновила облікові данні в ТЦК та СП, то, звісно, в такому разі співробітники територіального центру комплектування будуть виписувати таким громадянам повістки. Але це не буде масовим роздаванням повісток, як це, можливо, собі уявляють люди. Такого точно не буде", - сказав він.

За його словами, це безпекові заходи, які виконуються на доручення військового командування та голови КОВА.

 

Читайте також, що Тарас Тополя висловився про чоловіків, які не захищають Україну в окопах.

Раніше ми писали, як в Україні розсилатимуть електронні повістки до ТЦК.

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Мобілізація в Україніповістки