Комендант Киевской области рассказал, будут ли массово раздавать повестки на блокпостах

Будут ли выдавать массово повестки на блокпостах

Подполковник Руслан Олейник, комендант Киевской области, рассказал, что такие мероприятия на территории области проводятся стабильно один-два раза в месяц.

"Их цель - выявление и предотвращение передвижения диверсионно-разведывательных групп, экстремистов, террористов, объявленных в розыск лиц, контрабандной перевозки оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Также предусмотрено выполнение задач по проверке, осмотру имущества и транспортных средств на блокпостах. Именно с этой целью на территории области будут проведены контрдиверсионные мероприятия. Они будут продолжаться с 28 декабря по 6 января", - сказал он.

По его словам, эти меры не связаны с усилением мобилизации региона.

"Все мероприятия в Киевской области плановые. Нет никаких отдельных указаний по усилению мобилизации. Их точно не было", - пояснил комендант Киевской области.

Если говорить о повестках в армию, то они, по словам Олейника, будут издаваться "лишь по установленному порядку".

"Например, если сотрудники полиции по базе проверяют человека и видят, что лицо находится в розыске как уклоняющийся от призыва или не восстановило учетные данные в ТЦК и СП, то, конечно, в таком случае сотрудники территориального центра комплектования будут выписывать таким гражданам повестки. Но это не будет массовой раздачей повесток, как это, возможно, себе представляют люди. Такого точно не будет", - сказал он.

По его словам, это меры безопасности, которые выполняются по поручению военного командования и председателя КОВА.