Тарас Тополя висловився про чоловіків, які не захищають Україну в окопах

Український співак та соліст гурту "Антитіла" Тарас Тополя щиро висловився про чоловіків, які не захищають нашу країну на фронті. Артист не став приховувати своїх думок щодо тих людей, які виступають проти мобілізації.

"Я не ідеалізую людей"

Артиста спитали, як він ставиться до заяв про те, що скоро в Україні "не залишиться" чоловіків. Тополя зізнався, що не може розчаровуватися, адже уявляв, що деякі будуть казати про мобілізацію саме так.

"Я не ідеалізую людей. Я розумію нутро - базовий фундамент багатьох людей. І так, є величезна кількість людей, які п'яте колесо до воза. Війна їм не подобається, вони не хочуть туди вникати і будуть робити усе, аби вона не прийшла у їхнє життя", - пояснив Тополя.

Що Тополя думає по чоловіків, які не хочуть на фронт (фото: РБК-Україна)

"Вони втечуть, потім повернуться"

Також артист пояснив, що чоловіки, які бояться воювати, можуть втекти, а потім повернутися. Але Тополя не бачить сенсу щось питати у таких людей. Адже це питання не до них, а до тих, хто їх виховував.

"Треба - вони втечуть, потім повернуться. Будуть критикувати, будуть щось там обурюватися. Але чи я таких людей звинувачую?.. Їх же хтось виховував. Їм же хтось такі принципи заклав. Мабуть, то батьки. То питання тоді до них", - зазначив артист.