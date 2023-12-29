Проігнорувати не вийде. Як в Україні розсилатимуть електронні повістки до ТЦК

Кабінет міністрів України вніс до Верховної ради законопроект, який має внести зміни до правил мобілізації, військового обліку і проходження військової служби. В проекті закону на військовозобов'язаних покладена велика кількість зобов'язань.

Як можуть розсилати повістки в електронному форматі і яка буде відповідальність, якщо їх проігнорувати, у коментарі РБК-Україна розповіла адвокат юридичної компанії Riyako&Partners Катерина Аніщенко.

Фраза "я не бачив" не спрацює. Як розсилатимуть електронні повістки

Законопроект ще має пройти обговорення у профільному комітеті, а потім – голосування в залі.

У разі прийняття змін, які пропонуються законопроектом, кожна особа військовозобов'язаного віку буде зобов'язана зареєструвати Електронний кабінет призовника. Туди приходитимуть повістки, і проігнорувати їх буде не можна, каже Катерина Аніщенко.

"По суті людина реєструється в єдиному реєстрі й зазначає свою електронну адресу і номер телефону. В цілому у нас електронна адреса і номер телефону не присвоюються громадянам за паспортом, немає якихось ідентифікуючих ознак. Але, відповідно до проекту закону, в такому випадку людина несе всю відповідальність за надання достовірної інформації, коли реєструється в такому кабінеті. І на електронний кабінет призовника будуть надсилати повістку-сповіщення про явку до військкомату", – пояснює фахівець.

За словами співрозмовниці, це буде відбуватися аналогією, як у нас зараз працює електронний суд: коли на електронну адресу адвоката або фізичної особи приходять ті чи інші рішення. І якщо сповіщення попало в спам, або з інших причин людина не побачила лист, відповідальності це не знімає.

"Вже фрази "я не бачив", "не заходив до електронного кабінету", чи "не читав пошту" не спрацюють. Оскільки ви маєте подати вашу чинну реальну електронну адресу, ваш реальний номер телефону. І буде вважатися, що ви належним чином повідомлені про обов'язок з'явитись до військкомату", – каже Катерина Аніщенко.