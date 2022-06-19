Чтобы комары не кусали: как сделать москитную сетку своими руками (фото и видео)

В сети с украинцами делятся советами относительно хендмейд москитных сеток. Во-первых, это удобно - ведь размер вы можете задать любой. Во-вторых, это экономно. В-третьих, вам не надо ждать, пока производитель выполнит заказ, ведь производитель - это вы.

Способ №1: уголок, клей и сетка

Нам понадобится:

Собственно сетка

Пластиковый уголок (применяют при монтаже керамической плитки, 2,5 метра)

Клеевой пистолет

Канцелярский нож

Рулетка

Карандаш

Все это можно купить в строительном супермаркете.

Скриншот: Такой будет наша готовая сетка

Поэтапное изготовление сетки

Измерьте окно, куда будете ставить сетку. Нарежьте уголок по засечкам и загните его до необходимых размеров окна. Соберите раму из уголков. При необходимости для жесткости сделайте перепонку (с двух сторон сетки), тогда материал не будет провисать. Вырежьте сетку и приклейте к уголку клеевым пистолетом.

Защита от комаров готова! Снимать и вставлять такую сетку очень просто!

Способ №2: дерево, сетка и ничего не надо клеить

Нам понадобится:

Сетка

Тонкий деревянный брус (чтобы он вошел в завесу для пластикового окна)

Пила

Рулетка

Карандаш

Как сделать сетку

Выпилите брус четко в пройму окна. Натяните сетку и закрепите брусом. Фиксировать ни его, ни сетку не надо.

Однако окно при этом закрываться не будет.