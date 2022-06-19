Чтобы комары не кусали: как сделать москитную сетку своими руками (фото и видео)

Этим летом украинцы страдают от небывалого нашествия комаров как на улице, так и в помещениях. Чтобы уберечь свои дома и сон он надоедливого жужжания и укусов и при этом не задохнуться из-за закрытых окон, можно собственноручно сделать москитные сетки.
Как их изготовить - читайте ниже в нашем материале Styler.
В сети с украинцами делятся советами относительно хендмейд москитных сеток. Во-первых, это удобно - ведь размер вы можете задать любой. Во-вторых, это экономно. В-третьих, вам не надо ждать, пока производитель выполнит заказ, ведь производитель - это вы.
Нам понадобится:
Все это можно купить в строительном супермаркете.
Скриншот: Такой будет наша готовая сетка
Поэтапное изготовление сетки
Защита от комаров готова! Снимать и вставлять такую сетку очень просто!
Нам понадобится:
Как сделать сетку
Однако окно при этом закрываться не будет.
Ранее мы писали про народные средства от комаров на природе и дома, которые работают лучше всего. В них нет никакой "химии".
Также интересным может быть открытие ученых о людях, которых больше любят комары.