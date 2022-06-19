Щоб комарі не кусали: як зробити москітну сітку своїми руками (фото і відео)

Цього літа українці страждають від небувалої навали комарів як на вулиці, так і в помешканнях. Аби вберегти свої домівки і сон він набридливого дзижчання й укусів і при цьому не задихнутися через зачинені вікна, можна власноруч зробити москітні сітки.
Як їх виготовити - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
В мережі з українцями діляться порадами щодо хендмейд москітних сіток. По-перше, це зручно - адже розмір ви можете задати будь-який. По-друге, це економно. По-третє, вам не треба чекати, доки виробник виконає замовлення, адже виробник - це ви.
Нам знадобиться:
Все це можна купити в будівельному супермаркеті.
Скріншот: Такою буде наша готова сітка
Поетапне виготовлення сітки
Наш захист від комарів готовий! Знімати й вставляти таку сітку дуже просто!
Нам знадобиться:
Як зробити сітку
Однак вікно при цьому зачинятися не буде.
Раніше ми писали про народні засоби від комарів на природі та вдома, які працюють краще за все. В них нема жодної "хімії".
Також цікавим може бути відкриття вчених про людей, яких більше люблять комарі.