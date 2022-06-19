Щоб комарі не кусали: як зробити москітну сітку своїми руками (фото і відео)

Цього літа українці страждають від небувалої навали комарів як на вулиці, так і в помешканнях. Аби вберегти свої домівки і сон він набридливого дзижчання й укусів і при цьому не задихнутися через зачинені вікна, можна власноруч зробити москітні сітки.

Як їх виготовити - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

В мережі з українцями діляться порадами щодо хендмейд москітних сіток. По-перше, це зручно - адже розмір ви можете задати будь-який. По-друге, це економно. По-третє, вам не треба чекати, доки виробник виконає замовлення, адже виробник - це ви.

Спосіб №1: кутник, клей та сітка

Нам знадобиться:

Власне сітка

Пластиковий кутник (застосовують при монтажі керамічної плитки, 2,5 метри)

Клейовий пістолет

Канцелярський ніж

Рулетка

Олівець

Все це можна купити в будівельному супермаркеті.

Скріншот: Такою буде наша готова сітка

Поетапне виготовлення сітки

Виміряйте вікно, куди ставитимете сітку. Наріжте кутник по засічках і загніть його до необхідних розмірів вікна. Зберіть раму з кутника. За необхідності для жорсткості зробіть перетинку (з двох боків сітки), тоді матеріал не буде провисати. Виріжте сітку й приклейте до кутника клейовим пістолетом.

Наш захист від комарів готовий! Знімати й вставляти таку сітку дуже просто!

Спосіб №2: дерево, сітка і нічого не треба клеїти

Нам знадобиться:

Сітка

Тонкий дерев'яний брус (щоб він увійшов у завісу для пластикового вікна)

Пилка

Рулетка

Олівець

Як зробити сітку

Випиляйте брус чітко в пройму вікна. Натягніть сітку й закріпіть брусом. Фіксувати ні його, ні сітку не треба.

Однак вікно при цьому зачинятися не буде.