Щоб комарі не кусали: як зробити москітну сітку своїми руками (фото і відео)
Цього літа українці страждають від небувалої навали комарів як на вулиці, так і в помешканнях. Аби вберегти свої домівки і сон він набридливого дзижчання й укусів і при цьому не задихнутися через зачинені вікна, можна власноруч зробити москітні сітки.
Як їх виготовити - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
В мережі з українцями діляться порадами щодо хендмейд москітних сіток. По-перше, це зручно - адже розмір ви можете задати будь-який. По-друге, це економно. По-третє, вам не треба чекати, доки виробник виконає замовлення, адже виробник - це ви.
Спосіб №1: кутник, клей та сітка
Нам знадобиться:
- Власне сітка
- Пластиковий кутник (застосовують при монтажі керамічної плитки, 2,5 метри)
- Клейовий пістолет
- Канцелярський ніж
- Рулетка
- Олівець
Все це можна купити в будівельному супермаркеті.
Скріншот: Такою буде наша готова сітка
Поетапне виготовлення сітки
- Виміряйте вікно, куди ставитимете сітку.
- Наріжте кутник по засічках і загніть його до необхідних розмірів вікна. Зберіть раму з кутника. За необхідності для жорсткості зробіть перетинку (з двох боків сітки), тоді матеріал не буде провисати.
- Виріжте сітку й приклейте до кутника клейовим пістолетом.
Наш захист від комарів готовий! Знімати й вставляти таку сітку дуже просто!
Спосіб №2: дерево, сітка і нічого не треба клеїти
Нам знадобиться:
- Сітка
- Тонкий дерев'яний брус (щоб він увійшов у завісу для пластикового вікна)
- Пилка
- Рулетка
- Олівець
Як зробити сітку
- Випиляйте брус чітко в пройму вікна.
- Натягніть сітку й закріпіть брусом. Фіксувати ні його, ні сітку не треба.
Однак вікно при цьому зачинятися не буде.
Раніше ми писали про народні засоби від комарів на природі та вдома, які працюють краще за все. В них нема жодної "хімії".
Також цікавим може бути відкриття вчених про людей, яких більше люблять комарі.