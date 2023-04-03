UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Комаровський розповів, як "злізти" з судинозвужувальних крапель для носа

Фото: Доктор Комаровський розповів про краплі в ніс (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Доктор Комаровський розповів, як боротися із залежністю від судинозвужувальних крапель у ніс. Медик пропонує три кроки до вирішення цієї проблеми.

Про це заслужений педіатр розповів на відео у Instagram.

Як "злізти" з крапель для носа

Перше рішення – це заміна препарату на менш активний. Найчастіше потрібно поміняти "Оксиметазолін" на "Фенілефрин".

Друге рішення - це капати судинозвужувальний засіб тільки в одну ніздрю. Є шанси, що поки ви капатимете в одну ніздрю, в іншій ніздрі судини відновляться.

Третє розв'язання проблеми – це застосування топічних стероїдів. Починайте застосування місцевих стероїдів у вигляді крапель або аерозолів паралельно з використанням судинозвужувальних засобів. Через тиждень поступово зменшуйте дозу судинозвужувальних крапель.

Чим небезпечні судинозвужувальні краплі в ніс?

Тривале і неконтрольоване використання судинозвужувальних крапель веде до звикання, слизова оболонка перестає правильно працювати (по-науковому, порушується носовий цикл), і без чергової "дози" судини самостійно перестають скорочуватися.

Нагадаємо, що раніше Комаровський розповів, чи безпечно насправді робити манікюр.

Крім того, Комаровський пояснив, що станеться, якщо зробити щеплення від грипу у розпал сезону.

Читайте РБК-Україна в Google News
каплі в нісДоктор Комаровский