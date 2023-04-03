Комаровский рассказал, как "слезть" с сосудосуживающих капель для носа

Доктор Комаровский рассказал, как бороться с зависимостью от сосудосуживающих капель в нос. Медик предлагает три шага к решению этой проблемы.
Об этом заслуженный педиатр рассказал на видео в Instagram.
Первое решение - это замена препарата на менее активный. Чаще всего нужно поменять"Оксиметазолин" на "Фенилэфрин".
Второе решение - это капать сосудосуживающее средство только в одну ноздрю. Есть шансы, что пока вы будете капать в одну ноздрю, в другой ноздре сосуды восстановятся.
Третье решение проблемы - это применение топических стероидов. Начинайте применение местных стероидов в виде капель или аэрозолей параллельно с использованием сосудосуживающих средств. Через неделю постепенно уменьшайте дозу сосудосуживающих капель.
Длительное и неконтролируемое использование сосудосуживающие капель ведет к привыканию, слизистая оболочка перестает правильно работать (по-научному, нарушается носовой цикл), и без очередной "дозы" сосуды самостоятельно перестают сокращаться.
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