Комаровский рассказал, как "слезть" с сосудосуживающих капель для носа

Как "слезть" с капель для носа

Первое решение - это замена препарата на менее активный. Чаще всего нужно поменять"Оксиметазолин" на "Фенилэфрин".

Второе решение - это капать сосудосуживающее средство только в одну ноздрю. Есть шансы, что пока вы будете капать в одну ноздрю, в другой ноздре сосуды восстановятся.

Третье решение проблемы - это применение топических стероидов. Начинайте применение местных стероидов в виде капель или аэрозолей параллельно с использованием сосудосуживающих средств. Через неделю постепенно уменьшайте дозу сосудосуживающих капель.

Чем опасны сосудосуживающие капли в нос?

Длительное и неконтролируемое использование сосудосуживающие капель ведет к привыканию, слизистая оболочка перестает правильно работать (по-научному, нарушается носовой цикл), и без очередной "дозы" сосуды самостоятельно перестают сокращаться.