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Комаровський пояснив, що станеться, якщо зробити щеплення від грипу у розпал сезону

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Четвер 12 січня 2023 11:05
Комаровський пояснив, що станеться, якщо зробити щеплення від грипу у розпал сезону Фото: Доктор Комаровський розповів про щеплення від грипу (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Лікар Комаровський розповів українцям, що буде, якщо зробити щеплення від грипу не на початку сезону інфекції, а у її розпал.

Про це заслужений педіатр повідомив на своїй сторінці у Instagram.

Комаровський пояснив принцип дії вакцини

Лікар ще раз нагадав, що він щороку щепиться від грипу, але цього року ще не хворів.

"Я людина похилого віку і в зоні ризику", - зазначив він.

Медик пояснив, що якщо у вас є доступ до вакцини - потрібно зробити щеплення в будь-який момент, і не важливо, що ви це зробили в середині сезону інфекції.

"Грип щороку різний та вміст ампули різний", - сказав Комаровський.

Також педіатр нагадав, що людям у групі ризику потрібно захищати себе всіма способами, а щеплення – головний із них.

"Після перенесеної інфекції від супутніх хвороб вмирає дуже багато людей", – попередив лікар.

Нагадаємо, що раніше Комаровський розповів, чому люди хворіють саме взимку.

Раніше ми розповідали, за яких погодних умов не можна гуляти з дитиною на вулиці.

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Доктор Комаровский