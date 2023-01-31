Викликає рак? Лікар Комаровський розповів, чи безпечно насправді робити манікюр

Нещодавно науковці провели експеримент з використанням ультрафіолетової лампи для сушіння гель-лаку. У результаті цього вони зробили висновок, що такий спосіб сушіння призводить до багатьох небажаних наслідків.

Чи справді це так, лікар Комаровський пояснив у відео на своєму YouTube-каналі.

Чи може УФ-лампа викликати онкологію

У ході проведеного експерименту використали декілька типів тканин, на які нанесли гель-лак і висушили його УФ-лампою. На всіх тканинах виявили зміни: мутації, враження клітин тощо.

Проте в тому ж таки дослідженні є абзац із протилежною думкою. У ньому йдеться, що всі тканини були використані в пробірці, і саме через це не можна переносити результати експерименту на реальне життя.

По-перше, людська шкіра містить епідерміс, який потрібен для захисту тканин від ультрафіолетового випромінювання. По-друге, клітини тканин без епідермісу можуть накопичувати фонові мутації, які будуть відрізнятися від тих, що можуть виникнути в нормальній шкірі.

По-третє, результати дослідження не дають підстав для підвищеного ризику розвитку онкології шкіри.

Якщо все ж доля сумнівів у вас є, лікар радить обробити шкіру будь-яким сонцезахисним кремом перед тим, як наносити та сушити лак. Проте це абсолютно не обов'язково.

Правила безпечного манікюру

Упродовж робочого дня майстер повинен ретельно мити руки, обробляти їх антисептиком, використовувати разові рушники та рукавички. Усе вищезгадане також стосується і клієнта.

Усі інструменти для манікюру після використання необхідно дезінфікувати, механічно очищати, промивати проточною водою та стерилізувати.

Після стерилізації інструменти мають зберігатися в спеціальних крафт-пакетах з індикатором, розкривати які майстер повинен тільки у присутності клієнта.

Дуже важливо своєчасно очищати повітря для зменшення кількості інфекцій, що передаються повітряним шляхом.

Під час виконання манікюру, особливо апаратного, не зайвим буде використання спеціальної витяжки.

Кожен організм має власну мікрофлору, яка може викликати в інших людей різні захворювання. Тому відходи необхідно утилізувати так, щоб не виникав ризик поширення інфекцій.

Звертайте на це увагу під час виконання майстром процедури та просіть дотримуватися правил безпеки, якщо ними нехтують.