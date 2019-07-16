Комаровский развенчал мифы об акклиматизации на отдыхе

Комаровский об акклиматизации ребенка на море (Коллаж РБК-Украина)

Комаровский рассказал, что нужно делать, чтобы адаптация прошла быстро

Доктор Комаровский рассказал, какие стандартные ошибки допускает родители в первые дни отдыха и объяснил, что нужно делать, чтобы ребенок быстро адаптировался. Об этом он рассказал на своем форуме.

Он объяснил, что для правильной акклиматизации на море, возраст ребенка значения не имеет. Важно дать ему свободно привыкнуть к новому месту и следить, чтобы он не переусердствовал на солнце и в воде.

"Возраст малыша не имеет значения. Как правило, дети, не имеющие хронических болезней сердца и сосудов, легко адаптируются к любым условиям, если родители не совершают стандартных глупостей. Часто при адаптации ребенок на какое-то время теряет аппетит. В это время важно не пихать в него еду. Если приехали на море, не залезать тут же в воду на несколько часов подряд, не сидеть на пляже целый день. Тогда никакая акклиматизация не нужна", - отметил Комаровский и добавил, что прежде, чем ехать в незнакомое место, нужно выяснить, есть ли там медицинские пункты, где могут оказать помощь.

"Главное другое — перед поездкой вы должны задаться такими вопросами: какие условия будут во время путешествия, где будете жить, сможете ли защитить ребенка от солнца и жары, есть ли у вас медицинская страховка, куда обратитесь за медпомощью. Если на эти вопросы вы дали адекватные ответы, то вперед", - резюмировал детский врач.

Комаровский развенчал миф об акклиматизации (YouTube/Доктор Комаровский)

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