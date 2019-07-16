ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Комаровський розвіяв міфи про акліматизацію на відпочинку

STYLERЖиття    16.07.2019 - 07:14
Комаровський розвіяв міфи про акліматизацію на відпочинку
Комаровський про акліматизацію дитини на морі (Колаж РБК-Україна)

Комаровський розповів, що потрібно робити, щоб адаптація дитини на морі пройшла швидко

Доктор Комаровський розповів, які стандартні помилки допускають батьки в перші дні відпочинку і пояснив, що потрібно робити, щоб дитина швидко адаптувалася. Про це він розповів на своєму форумі.

Він пояснив, що для правильної акліматизації на морі, вік дитини не має значення. Важливо дати їй вільно звикнути до нового місця і стежити, щоб вона не перестаралася на сонці та у воді.

"Вік малюка не має значення. Як правило, діти, які не мають хронічних хвороб серця і судин, легко адаптуються до будь-яких умов, якщо батьки не роблять стандартних дурниць. Часто при адаптації дитина на якийсь час втрачає апетит. У цей час важливо не пхати в неї їжу. Якщо приїхали на море, не залазити у воду на кілька годин підряд, не сидіти на пляжі цілий день. Тоді ніяка акліматизація не потрібна", - зазначив Коморовський і додав, що перш, ніж їхати в незнайоме місце, потрібно з'ясувати, чи є там медичні пункти, де можуть надати допомогу.

"Головне інше — перед поїздкою ви повинні задатися такими питаннями: які умови будуть під час подорожі, де будете жити, чи зможете захистити дитину від сонця і спеки, чи у вас є медична страховка, куди звернутися за медичною допомогою. Якщо на ці питання ви дали адекватні відповіді, то вперед", - резюмував дитячий лікар.

Комаровський розвіяв міф про акліматизацію (YouTube/Доктор Комаровський)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що доктор Комаровський назвав п'ять важливих правил, які допоможуть не підхопити інфекцію.

А також розповідали про те, що Комаровський зруйнував міф про небезпечне захворювання.

Ситуація загрозлива: Супрун розповіла, як уникнути передчасної смерті Як швидше навчити дітей розмовляти: Комаровський дав корисні поради
Новини України здоровьеДоктор КомаровскийКомаровский
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся