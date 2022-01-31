Комаровский рассказал, чем увлажнить сухую кожу зимой, если крем не помогает

Почему кожа зимой становиться сухой

Когда мы выходим на холод, то имеет место непосредственный контакт холодного воздуха с кожей рук и лица. При этом возникает спазм сосудов кожи, чтобы организм не терял тепло. Таким образом капиляры в коже закрываются, это ухудшает ее кровоснабжение.

Второй факт сухости кожи зависит от воздуха. В Украине полгода отопительный сезон, и из-за этого во многих в квартирах стоит сухой и теплый воздух. Из-за этого кожа также становиться сухой.

Что с этим делать

Прежде всего Евгений Комаровский советует стараться, чтобы хотя бы в той комнате, где вы спите была температура 18-20 градусов тепла.

Также необходимо обращать внимание на влажность воздуха. Оптимальная влажность воздуха составляет от 40 до 60%. Влажность воздуха можно замерить с помощью дешевого прибора, который называется гигрометр. А регулировать воздух можно с помощью бытового увлажнителя воздуха.

При выходе на улицу необходимо использовать защитные кремы, которые защищают от мороза и ветра. А вернувшись домой, особенно перед сном, нужно использовать увлажняющие кремы, а также кремы, которые получили название Эмоленты. Они не позволяют коже терять влагу.

Евгений Комаровский рассказал, как увлажнить сухую кожу зимой (видео: YouTube)