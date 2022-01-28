Комаровский назвал самые неэффективные способы повысить иммунитет: забудьте о них
Фото: Комаровский рассказал об иммунитете (Виталий Носач, РБК-Украина)
Доктор Комаровский рассказал о способах поднятия иммунитета, а также поведал, какие из них абсолютно бесполезны и неэффективны.
Об этом заслуженный педиатр написал в Instagram.
Самые неэффективные способы повысить иммунитет по мнению Комаровского
- БАДы
- Лук и чеснок
- Иммуномодуляторы
- Элеутерококк и эхинацея
- Амулеты от вирусов
- Гомеопатия
Что будет эффективным
- Полноценный сон
- Умеренные физические нагрузки
- Отказ от алкоголя и курения
- Полноценное питание
- Вакцинация
- Положительные эмоции
Интересно, что в комментариях многие подписчики остались недовольны советами доктора. Одни считают, что БАДы очень хорошо работают, другие уверены, что пункт вакцинация лишний.
- Не согласна. Гомеопатия эффективна. А прививки никак не влияют на уровень иммунитета. Они помогают организму выработать защиту только к той инфекции, против которой созданы. Человек, вакцинированный против дифтерии, не станет после прививки меньше болеть ОРВИ.
- Так. Про БАД вообще не согласна. Я их пью уже лет 10 и болею 1-2 раза в 1-2 года. До них болела чаще.
- Болела мама орви часто, вакцинация от гриппа не спасала вообще. А после БАДов несколько лет не болела орви.
- Помню я время, когда вы были против вакцинации. А сейчас вдруг она полезна для иммунитета. Странно конечно, очень странно.
Как мы ранее писали, Комаровский рассказал, нужно ли делать прививки от COVID-19 при иммуносупрессии и болезнях почек.