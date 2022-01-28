Медики рассказали, почему детям нельзя давать сироп от кашля: запомните это

Кашель у ребенка вызывает всегда массу беспокойств у родителей и часто малышу дают сиропы от кашля или всевозможные таблетки. Этого делать категорически нельзя.

Медики в группе Доказові рассказали, почему такие действия не только не помогут, а могут сильно навредить.

Для справки

Кашель – это защитный механизм организма, направленный на очищение дыхательных путей от слизи и инородных тел. Итак, делаем вывод, что кашель останавливать не надо, он прекратится сам сразу, как только причина, его вызвавшая, пройдет.

Что делают сиропы от кашля

Муколитики увеличивают количество слизи в нижних дыхательных путях. Это совсем не нужно, когда ребенок кашляет от раздраженного горла или трахеи, затекания сопель по задней стенке, увеличивать мокроту в бронхах.



Также это прямой путь к присоединению бактериальных осложнений - бронхита, бронхиолита, пневмонии.

Также сиропы от кашля запрещены для детей, так как у них сверхнизкая сила кашлевого толчка. Ребенок до 4-х лет просто неспособен выкашлять то, что наплодит в бронхах и легких муколитик.

Запомните это!

Отхаркивающие сиропы запрещены для детей до 6 лет. После этого возраста они назначаются по строгим показаниям.

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