Медики рассказали, почему детям нельзя давать сироп от кашля: запомните это
Кашель у ребенка вызывает всегда массу беспокойств у родителей и часто малышу дают сиропы от кашля или всевозможные таблетки. Этого делать категорически нельзя.
Медики в группе Доказові рассказали, почему такие действия не только не помогут, а могут сильно навредить.
Для справки
Кашель – это защитный механизм организма, направленный на очищение дыхательных путей от слизи и инородных тел. Итак, делаем вывод, что кашель останавливать не надо, он прекратится сам сразу, как только причина, его вызвавшая, пройдет.
Что делают сиропы от кашля
Муколитики увеличивают количество слизи в нижних дыхательных путях. Это совсем не нужно, когда ребенок кашляет от раздраженного горла или трахеи, затекания сопель по задней стенке, увеличивать мокроту в бронхах.
Также это прямой путь к присоединению бактериальных осложнений - бронхита, бронхиолита, пневмонии.
Также сиропы от кашля запрещены для детей, так как у них сверхнизкая сила кашлевого толчка. Ребенок до 4-х лет просто неспособен выкашлять то, что наплодит в бронхах и легких муколитик.
Запомните это!
Отхаркивающие сиропы запрещены для детей до 6 лет. После этого возраста они назначаются по строгим показаниям.
Не забывайте об увлажнении воздуха в комнате - это очень важно для профилактики и лечения болезни.
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