Комаровский рассказал о слухах распространения чумы в Украине: к чему готовиться

В частности, несколько дней подряд Комаровский получал сообщения по поводу чумы. Одна из его подписчиц рассказала, что в Одессе есть места захоронения жертв чумы, и если туда попадет вражеский снаряд, то может возникнуть биологическая угроза для жителей этого города и вообще всей Украины.

Кандидат медицинских наук рассказал, что последняя чума в Одессе была в 1902 году. Однако, из этих слухов получается так, что бактерия якобы живет в почве в местах захоронения уже 120 лет и "ждет" на вражеский снаряд.

Как распространяется чума

Комаровский говорит, что естественными переносчиками чумы являются грызуны, например суслики, бабаки, крысы и мыши.

"Раньше они бегали по палубе корабля и вызывали вспышку чумы в портовых городах. И Одесса - не исключение", - рассказал врач.

Врач-педиатр добавил, что механизм распространения заболевания достаточно прост. Например, блоха кусает зараженную мышь, затем это насекомое перепрыгивает на человека и кусает ее. Человек заболевает и становится переносчиком чумы для остальных людей.

Отмечается, что чумная бактерия, которая оказалась в почве, погибает

Врач объяснил, что вылечить это заболевание в 21 веке несложно. Достаточно принять антибиотики, которые есть в продаже и достаточно недорогие.

По словам эксперта, даже там, где есть очаги чумы, например, в Конго, смертность обычно не превышает 10%.