В Черниговской области зафиксировали чуму свиней
В Черниговской области контролеры зафиксировали африканскую чуму свиней (АЧС). Болезнь обнаружили у убитого дикого кабана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Черниговской ОГА.
"Генетический материал вируса, что вызывает это заболевание, обнаружили в пробах из туши дикого кабана, убитого в начале января в Александровском лесничестве Добрянской общины", - говорится в сообщении.
Очаг заболевания обнаружили в ООО "Добрянкаинвестлес" в охотничьих угодьях Александровского лесничества. В 10-километровой зоне надзора проведут учет поголовья свиней и дезинфекцию во всех хозяйствах, где их содержат.
Также в ОГА призвали местных жителей при малейшем подозрении сигнализировать об обнаруженной болезни. Ведь АЧС могут заразится и домашние свиньи.
"Только так можно не допустить распространения болезни, которая способна сильно подкосить экономику региона и точно повлияет на благосостояние каждого хозяйства", - прокомментировал председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.
Напомним, в американском штате Колорадо медики выявили чуму после смерти 10-летнего мальчика. Он умер от осложнений, связанных с этим заболеванием.