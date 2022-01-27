ru ua
Чт, 27 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Черниговской области зафиксировали чуму свиней

Новина українською →
Черниговская область, Четверг 27 января 2022 15:06
В Черниговской области зафиксировали чуму свиней Фото: в туши дикого кабана обнаружили чуму (Pixabay)
Автор: Иванна Шовкун

В Черниговской области контролеры зафиксировали африканскую чуму свиней (АЧС). Болезнь обнаружили у убитого дикого кабана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Черниговской ОГА.

"Генетический материал вируса, что вызывает это заболевание, обнаружили в пробах из туши дикого кабана, убитого в начале января в Александровском лесничестве Добрянской общины", - говорится в сообщении.

Очаг заболевания обнаружили в ООО "Добрянкаинвестлес" в охотничьих угодьях Александровского лесничества. В 10-километровой зоне надзора проведут учет поголовья свиней и дезинфекцию во всех хозяйствах, где их содержат.

Также в ОГА призвали местных жителей при малейшем подозрении сигнализировать об обнаруженной болезни. Ведь АЧС могут заразится и домашние свиньи.

"Только так можно не допустить распространения болезни, которая способна сильно подкосить экономику региона и точно повлияет на благосостояние каждого хозяйства", - прокомментировал председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.

Напомним, в американском штате Колорадо медики выявили чуму после смерти 10-летнего мальчика. Он умер от осложнений, связанных с этим заболеванием.

Читайте РБК-Украина в Google News
Грипп
NEWS
В Днепре нацгвардеец расстрелял караул военнослужащих. Пятеро погибших
В Днепре нацгвардеец расстрелял караул военнослужащих. Пятеро погибших
DAILY
Бензин снова дорожает. Как мировые цены на нефть бьют по карманам водителей в Украине
Ростислав Шаправский, Юрий Дощатов Бензин снова дорожает. Как мировые цены на нефть бьют по карманам водителей в Украине