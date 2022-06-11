Доктор Комаровский рассказал, как лечить синдром раздраженного кишечника

Доктор Евгений Комаровский рассказал о синдроме раздраженного кишечника, который многие могут спутать с гастритом, панкреатитом или банальным запором из-за некоторой схожести симптомов.

Об этом говорится в журнале доктора Комаровского.

По его словам, только 10% людей, которые обращаются к врачу, имеют синдром раздраженного кишечника. Однако, в общем, такая болезнь есть у 15-20% взрослых людей на земле.

Врач отметил, что 60-70% - это женщины и большинство из них в возрасте 30-40 лет.

Обычно, многие люди не обращают к врачам с этим диагнозом из-за симптомов.

"Примерно 2/3 людей с этим диагнозом не обращаются к врачам. То есть только каждый третий человек идет к врачу. Многие страдают молча", - говорит Комаровский.

Каковы симптомы

Среди основных симптомов врач выделил:

боль в животе;

нарушение кала (разная консистенция);

вздутие живота.

Комаровский говорит, что лишь в 70 или 90% случаев врач, который поговорит спокойно с пациентом, может поставить диагноз синдром раздраженного кишечника без всевозможных обследований.

Если у человека есть такая болезнь, то это никак не увеличивает риск других болезней желудочно-кишечного тракта.

"То есть, если у человека есть синдром, это не говорит об этом, что у него возникнет гастрит, рак толстого кишечника или болезнь Крона. Рак ЖКТ у людей без синдрома раздраженного кишечника и с ним, возникают с одинаковой частотой", - говорит врач.

Лечение

"Нет ни одного лекарства, которое с вероятностью 90% приведут к тому что болезнь исчезнет. Синдром раздраженного кишечника может серьезно повлиять на качество жизни человека. Также для болезни характерно обострение", - рассказал Комаровский.

Есть методы лечения, которые помогут уменьшить симптомы, облегчить жизнь и в крайней степени сделают так, что обострения будут происходить меньше.

Врач отметил, что не один специалист не может быть уверен, что человеку от этого лекарства станет лучше.

Среди основных лекарств Комаровский выделил:

лекарство растительного происхождения: масло перечной мяты;

спазмолитики: папаверин, дротаверин, пентазол;

самыми эффективными являются антидепрессанты.

"Во многих странах среди методов лечения на первом месте стоят антидепрессанты. Эффективность очень велика, в некоторых случаях превышает 60%. Если врач поставил вам диагноз и назначил антидепрессанты, то это хороший врач. Антидепрессанты назначают врачи общей практики", - говорит специалист.

Также еще одно лекарство, которое должны быть у человека с этим синдромом, это лоперамид. Такой препарат резко увеличивает уменьшает жидкость в кишечнике и решает проблему жидкого кала. Его используют тогда, когда необходимо в течение определенного времени не думать о проблеме.

Важно запомнить, что диета не лечит синдром раздраженного кишечника.

Однако, от тех продуктов, которые увеличивают газовыделение, стоит отказаться.

Необходимо есть качественное мясо, свежие овощи и фрукты, минимум консервов, не объедаться, контролировать вес и активно отдыхать.