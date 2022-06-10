ru ua
Пт, 10 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Доктор Комаровский сделал заявление о легализации медицинского каннабиса

Новина українською →
Пятница 10 июня 2022 18:29
Доктор Комаровский сделал заявление о легализации медицинского каннабиса Фото: Евгений Комаровский, педиатр и телеведущий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Марина Настевич

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект о легализации медицинского каннабиса. Почему именно сейчас столь актуально принятие такого законопроекта в стране? Неужели у нас нет других проблем, чем позволить использовать препарат на его основе?

Доктор Евгений Комаровский рассказал, почему он за" и "против" этого решения.

"В нашей стране теперь можно легально продавать каннабис и даже курить марихуану?" - спрашивают многие украинцы. Ведь новый закон предусматривает лицензирование хозяйственной деятельности, которая позволяет культивировать и выращивать каннабис на территории Украины.

"Не путайте два действия: "разрешить курить марихуану" и "использовать препараты медицинского каннабиса". Есть ряд болезней, при лечении которых препараты на основе каннабиса очень эффективны. Причем медицинская марихуана - это такие сорта, которым нужна особая обработка", - сказал эксперт программы "Ранок з Україною" в эфире Индиго TV.

Кандидат медицинских наук объяснил, в каких случаях пациенту могут выписать такой препарат. Это некоторые онкологические болезни, все болезни, которые сопровождаются дрожью и спазмом мышц, а также значительное количество проблем с психикой, некоторые виды депрессии и панический синдром.

"Каннабис очень эффективен при посттравматическом стрессовом расстройстве. Поэтому сейчас - во время войны - препараты на его основе нужны Украине. Их необходимо легализовать и широко использовать", - добавил Евгений Комаровский.

По его мнению, любой врач с лицензией на оказание помощи людям должен иметь право выписывать такие медицинские средства. Поэтому эксперт согласен с 1/3 этого закона: он поддерживает возможность купить их тем людям, которым это крайне необходимо во время лечения.

"Но мне не нравится, что в стране с коррупцией появляется новый объект для продажи, разрешение на вид деятельности и лицензия. И все это принимается вместо широкой общественной дискуссии и до того, как мы победили коррупцию", - добавил доктор Комаровский.

Кстати, исследования показали, что соединения конопли могут блокировать проникновение вируса SARS-CoV-2 в клетку человека. Таким образом человек может не заразиться COVID-19.

Также мы писали, что перед этим Евгений Комаровский рассказал, почему люди не болеют во время войны и почему важно обращаться к врачу даже во время военных действий.

Читайте РБК-Украина в Google News
Доктор Комаровский
LITE
Эти 10 вещей нужно сделать прямо сейчас, чтобы стать счастливее
Эти 10 вещей нужно сделать прямо сейчас, чтобы стать счастливее