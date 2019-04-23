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Комаровський розповів про причини сухості шкіри дитини

STYLERЖиття    23.04.2019 - 07:08
Комаровський розповів про причини сухості шкіри дитини
Фото: Доктор Комаровський (uainfo.org)

Комаровський вказав на особливості дитячої шкіри

Євген Комаровський розповів батькам, чому не можна часто мити дитину з милом. Відомий педіатр та лікар вищої категорії зазначив у своєму Instagram, що і рідко це робити теж не варто.

Доктор Комаровський пояснив, що насамперед треба враховувати особливості дитячої шкіри.

"Шкіра дитини має нейтральний або злегка кислий pH. Природно, цей pH нейтралізується милом, яке має лужну природу", - сказав Комаровський.

Крім того, шкіра дитини покрита тонкою жировою плівкою,- ліпідним шаром. Мило руйнує цей ліпідний шар і руйнує фактори, які утримують вологу в шкірі, після чого шкіра дуже чутлива і легко пересихає.

Комаровський розповів про причини сухості шкіри дитини

Фото: Доктор Комаровський (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Саме тому, наголосив Комаровський, для догляду за дітьми використовуються сучасні м'які миючі засоби, що мають нейтральний або злегка кислий pH і часто містить зволожуючі компоненти.

"Ще раз прошу - забудьте про мило в 21-му столітті. Це неправильно", - закликав доктор Комаровський.

Відео: instagram.com/doctor_komarovskiy

Як повідомлялося раніше, нещодавно доктор Комаровський розповів, яка оптимальна температура води для купання дітей.

А також ми писали про те, що доктор Комаровський зробив попередження для батьків у зв'язку із сезоном кліщів.

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