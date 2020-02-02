Комаровский рассказал, что нужно знать о коронавирусе из Китая

Комаровский о коронавирусе

Комаровский предупреждает о серьезной опасности

Китайский вирус несет в себе большую угрозу, особенно для тех, кто любит путешествовать. От коронавируса не спасут даже маски, ведь он передается через конъюнктиву глаза. Об этом информирует Евгений Комаровский на своем YouTube-канале.

По словам врача, у пенсионеров риск подцепить коронавирус меньше, так как они не путешествуют и мало контактируют с иностранцами.

"Нашим бабушкам и дедушкам, обитающим на территории бывшего Советского Союза, по большому счету, очень повезло. Их пенсии не позволяют им активно путешествовать по миру, разъезжать на круизных лайнерах, контактировать со всеми подряд",- сказал доктор.

Также он подчеркнул, что лекарств, которые могли бы помочь, еще нет, поэтому стоит быть аккуратнее, а также относиться более внимательно к своим родственникам.

"Я вас очень прошу, проявите уважение к пожилым. Они сейчас реально рискуют. Вы можете попросить маму вашу, бабушку походить, погулять с детьми, а в супермаркет пойти сами. Проведите дома разъяснительную работу с пожилыми людьми, внушите им, что ближайшие месяцы, не про коронавирус даже речь, про тот же грипп, а они в большинстве своем, в подавляющем, не привитые от гриппа", - отметил Комаровский.

Также врач обратил внимание, что коронавирус передается через конъюнктиву глаза, поэтому использование масок не возымеет должного результата, с распространением вируса можно будет бороться исключительно при помощи специальных очков.

Кроме того, в ролике Комаровский отметил, что за пределами Китая уже заболели 118 человек. За это же время несколько сотен заболело гриппом, а некоторые даже погибли, не справившись с болезнью.

Комаровский о коронавирусе - что нужно знать о вирусе из Китая