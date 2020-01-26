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Смертельный вирус из Китая: как уберечься, первые симптомы

STYLERЖизнь    26.01.2020 - 11:34
Смертельный вирус из Китая: как уберечься, первые симптомы
Коронавирус из Китая - симптомы (Коллаж РБК-Украина)

Проблемы с пищеварительной системой могут быть первым признаком заболевания

Коронавирус из Китая довольно быстро распространяется по миру. От смертельной инфекции пока нет лекарства, однако врачи уже могут точно назвать ее первые симптомы. Об этом сообщает TJoutnal.

Первыми симптомами смертельного коронавируса являются диарея, тошнота, головные боли, а также проблемы с пищеварительной системой.

Кроме того, признаками заражения считаются головные боли, учащенное сердцебиение и ощущение стесненности грудной клетки. А вот повышение температуры и кашель появляются уже на поздних стадиях болезни.

Специалисты утверждают, что вирус может варьироваться по степени тяжести - от легких до умеренных заболеваний верхних респираторных отделов. А в ряде случаев коронавирус может доходить на нижних дыхательных путей, вызывая бронхит и пневмонию.

Отмечается, что профилактика коронавируса такая же, что и при гриппе:

  • регулярно мыть руки с мылом;
  • избегать тесного контакта с людьми с симптомами простуды или гриппа;
  • быть осторожнее при контактах с дикими животными и домашним скотом;
  • хорошо проваривать мясо и яйца перед употреблением.

Напомним, что новый штамм по опасности, вероятно, похож на ТОРС. В Китае уже заявили, что вирус может передаваться от человека к человеку. А в Британии считают, что цифры по заболеваемости сильно занижены.

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