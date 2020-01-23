Врач рассказала, как уберечься от опасного вируса из Китая

Смертельный коронавирус из Китая подбирается к границам Украины, стоит ли волноваться взрослым и детям
Смертельный коронавирус из Китая продолжает держать в страхе и в панике людей не только из Поднебесной, но из других стран земного шара. После сообщения о том, что в Китае заболели 500 человек 2019-nCoV, а 17 людей умерли - жители планеты не на шутку испугались.
Некоторые страны в аэропортах усилили меры безопасности и "подозрительных" туристов отправляют в карантин, но Украина пока этого не сделала. Также случаи заражения зафиксированы в Таиланде, Японии, Южной Корее. А 23 января пришли еще одни нехорошие новости - Сингапур подтвердил первое заболевание коронавирусом в стране. Styler решил разобраться, так ли опасен коронавирус, который вызывает пневмонию, и что думают о нем украинские медики.
Украинский врач педиатр и инфекционист Елена Луцкая напомнила, что:
Специально для Styler педиатр Елена Луцкая дала комментарий, в котором рассказала об опасности коронавируса, а также дала советы по профилактике смертельного 2019-nCoV.
"Этот вирус опасен, так как вызывает тяжелые поражения легких. Если у вас есть признаки ОРВИ с нарушением дыхания и выраженной вялостью, необходимо сразу обратиться за помощью", - рассказала Елена.
Врач Елена Луцкая рассказала, как уберечься от смертельного вируса из Китая (фото: facebook.com/pg/DoctorOlenaLutska)
Медик отмечает, что сейчас лучше воздержаться от путешествий в те страны, в которых распространяется вирус.
"Желательно при планировании отпуска избегать стран, где сейчас распространяется вирус. Мойте руки и лицо после посещения людных мест", - резюмировала медик.