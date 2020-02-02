Комаровський розповів, що потрібно знати про коронавірус з Китаю

Комаровський про коронавірус

Комаровський попередив про серйозну небезпеку

Китайський вірус несе в собі велику загрозу, особливо для тих, хто любить подорожувати. Від коронавируса не врятують навіть маски, адже він передається через кон'юнктиву ока. Про це інформує Євген Комаровський на своєму YouTube-каналі.

За словами лікаря, у пенсіонерів ризик підчепити коронавірус менше, так як вони не подорожують і мало контактують з іноземцями.

"Нашим бабусям і дідусям, що мешкають на території колишнього Радянського Союзу, за великим рахунком, дуже пощастило. Їх пенсії не дозволяють їм активно подорожувати по світу, роз'їжджати на круїзних лайнерах, контактувати з усіма підряд", - сказав доктор.

Також він підкреслив, що ліків, які могли б допомогти, ще немає, тому варто бути акуратніше, а також ставитися більш уважно до своїх родичів.

"Я вас дуже прошу, проявіть повагу до людей похилого. Вони зараз реально ризикують. Ви можете попросити маму вашу, бабусю походити, погуляти з дітьми, а в супермаркет піти самі. Проведіть у будинку роз'яснювальну бесіду з людьми похилого віку, вселіть їм, що найближчими місяцями, не про коронавірус навіть мова, про той же грип, а вони в більшості своїй не щеплені від грипу ", - зазначив Комаровський.

Також лікар звернув увагу, що коронавірус передається через кон'юнктиву ока, тому використання масок не матиме належного результату, з поширенням вірусу можна буде боротися виключно за допомогою спеціальних окулярів.

Крім того, в ролику Комаровський відзначив, що за межами Китаю вже захворіли 118 чоловік. За цей же час кілька сотень захворіло на грип, а деякі навіть загинули, не впоравшись із хворобою.

Комаровський про коронавіруси - що потрібно знати про вірус з Китаю