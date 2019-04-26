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Безопасная комната для ребенка: Комаровский дал важные советы

STYLERЖизнь    26.04.2019 - 07:29
Безопасная комната для ребенка: Комаровский дал важные советы
Комаровский рассказал о комнате для ребенка (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Комаровский посоветовал, как правильно обустроить детскую комнату

Евгений Комаровский рассказал родителям, какой должна быть детская комната для того, чтобы обезопасить ребенка. Об этом эксперт проинформировал в социальной сети Instagram.

"Начните тему безопасности с окна. Прежде всего ребенок не должен иметь возможности его открыть и вывалиться, во-вторых, обратите внимание на подоконник: на подоконнике не должно быть никаких горшков с цветами, потому что, если они там есть, они рано или поздно упадут кому-нибудь на голову", - отметил Комаровский.

Также доктор отметил, что вся мебель и бытовая техника должна быть надежно закреплена. Кроме того, он обратил внимание на то, что в комнате в обязательном порядке должны быть защитные накладки на розетки и спрятанные провода.

Комаровский добавил еще пару важных моментов: "Фиксируем двери, то есть двери никоим образом не должны прижать ребенку пальцы. И особое внимание - защитным накладкам на углы".

Безопасная комната для ребенка: Комаровский дал важные советыСкриншот (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Напомним, что Комаровский развеял популярные мифы о ветрянке. Он утверждает, что зачастую защититься от ветрянки пытаются с помощью вакцинации. Данная практика имеет место быть, однако можно попробовать "встретиться" с данным вирусом и переболеть.

Ранее Комаровский сделал громкое политическое заявление. Подписчиков оскорбила данная публикация и привела в ярость. 

Мы писали, что Комаровский рассказал, как не стоит укреплять иммунитет. По его словам, лекарственные препараты - исключительно бизнес для производителей и реализаторов этих средств. 

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