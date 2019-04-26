Безопасная комната для ребенка: Комаровский дал важные советы

Комаровский посоветовал, как правильно обустроить детскую комнату
Евгений Комаровский рассказал родителям, какой должна быть детская комната для того, чтобы обезопасить ребенка. Об этом эксперт проинформировал в социальной сети Instagram.
"Начните тему безопасности с окна. Прежде всего ребенок не должен иметь возможности его открыть и вывалиться, во-вторых, обратите внимание на подоконник: на подоконнике не должно быть никаких горшков с цветами, потому что, если они там есть, они рано или поздно упадут кому-нибудь на голову", - отметил Комаровский.
Также доктор отметил, что вся мебель и бытовая техника должна быть надежно закреплена. Кроме того, он обратил внимание на то, что в комнате в обязательном порядке должны быть защитные накладки на розетки и спрятанные провода.
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Комаровский добавил еще пару важных моментов: "Фиксируем двери, то есть двери никоим образом не должны прижать ребенку пальцы. И особое внимание - защитным накладкам на углы".
Скриншот (instagram.com/doctor_komarovskiy)
Напомним, что Комаровский развеял популярные мифы о ветрянке. Он утверждает, что зачастую защититься от ветрянки пытаются с помощью вакцинации. Данная практика имеет место быть, однако можно попробовать "встретиться" с данным вирусом и переболеть.
Ранее Комаровский сделал громкое политическое заявление. Подписчиков оскорбила данная публикация и привела в ярость.
Мы писали, что Комаровский рассказал, как не стоит укреплять иммунитет. По его словам, лекарственные препараты - исключительно бизнес для производителей и реализаторов этих средств.