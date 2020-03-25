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Комаровский рассказал, при каких условиях детям опасен коронавирус

STYLERКоронавирус    25.03.2020 - 12:32
Комаровский рассказал, при каких условиях детям опасен коронавирус
Евгений Комаровский рассказал о коронавирусе (фото: facebook.com/uakomar)

Коронавирусом могут болеть дети, но, как правило, они переносят его в легкой форме

Коронавирус в Украине выявили уже у 113 украинцев, многие из них - дети. Доктор Комаровский рассказал, в каких случаях у детей возникает риск перенести болезнь тяжелее. Об этом педиатр рассказал, отвечая на вопросы о коронавирусе на своей Instagram-странице.

Отметим, что хотя люди младше 18 лет имеют самые низкие риски заразиться или умереть, такие случаи в мире все же были. Так, в Китае у более 2 тысяч детей подтвердили COVID-19, умерли двое детей - 10-месячный и 14-летний. При этом у них были серьезные проблемы со здоровьем.

Комаровскому родители задали вопрос, представляет ли опасность коронавирус детям с астмой. На что педиатр ответил, что детям-астматикам вирус страшен только тогда, когда астма не контролируема.

"Если у ребенка астма, и он получает правильные препараты, с астмой можно жить до ста лет припеваючи и ничего не чувствуя", - ответил педиатр.

Если проблем с дыханием благодаря приему препаратов от астмы нет, то астма не является фактором риска. Разве что при первых симптомах придется увеличить дозы препаратов. Этот вопрос нужно уже сейчас обсудить с семейным врачом.

В Украине коронавирус выявили у 7-летнего ребенка в Волынской области, а среди 13 случаев в Черновицкой, которые подтвердились 24 марта, шесть детей. Кроме того в этой же области 17 марта COVID-19 диагностировали троим детям, самому младшему - шесть месяцев.

Ранее мы писали, что доктор Комаровский рассказал, можно ли гулять на улице во время карантина из-за угрозы распространения коронавируса

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