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Коронавирус остается в воздухе: Комаровский рассказал, можно ли гулять

STYLERКоронавирус    24.03.2020 - 09:47
Коронавирус остается в воздухе: Комаровский рассказал, можно ли гулять
Евгений Комаровский (фото: РБК-Украина)

Коронавирус может сохраняться в воздухе в течение трех - четырех часов

Коронавирус в Украине уже поразил 73 человека, многие украинцы приняли решение сидеть дома. Но семьям с детьми крайне сложно это осуществлять на практике, и многие решаются выйти на прогулку. Доктор Комаровский на своей Instagram-странице ответил, безопасно ли это, ведь вирус COVID-19 может жить в воздухе около 3-4 часов.

Педиатр обратил внимание, что вирус действительно живет в воздухе несколько часов, но это касается замкнутого ограниченного пространства. Но если соблюдать дистанцию на улице минимум два метра между людьми, то находиться на улице безопасно.

Доктор Комаровский также рассказал, можно ли заниматься физической активностью на улице при угрозе распространения коронавируса. Речь идет о беге, велосипедных прогулках, а также выгуливании собак.

"Это нормально. Если вы не подходите к другим людям, это - абсолютно нормально. Только вы перед тем как выйти на улицу, должны подумать, как вам выйти на улицу не проконтактировав с людьми и не облапав вокруг поручни и все вокруг", - говорит педиатр.

Если вы все же касались разных поверхностей, то после выхода на улицу нужно обработать руки при помощи антисептика.

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