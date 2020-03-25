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Карантин могут продлить: украинцы останутся без Пасхи

STYLERКоронавирус    25.03.2020 - 08:55
Карантин могут продлить: украинцы останутся без Пасхи
Карантин в Украине 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Карантин в Украине может быть продлен, это зависит, как от соблюдения украинцами ограничительных мер, так и от скорости распространения коронавируса в Украине и в Европе

Карантин в Украине из-за коронавируса введен до 3 апреля, но о необходимости продления жестких мер говорят все чаще. Будет ли у украинцев в этом году Пасха, которую мы отпразднуем 19 апреля - в материале Styler.

Что говорят в Минздраве

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге заявил, что продление карантина связано с эпидемиологической ситуацией в Украине и Европе. Таким образом, если количество заболевших продолжит стремительно расти, то карантинные меры будут продлены.

Мнение властей Киева

А замглавы КГГА Николай Поворознюк допустил, что карантин продлят, если украинцы будут безответственно относиться к ограничениям. То есть во многом ситуация зависит от каждого украинца.

У Зеленского высказались о новых сроках карантина

Замглавы Офиса президента Юлия Ковалив накануне в эфире на ICTV заявила, что карантин в Украине может закончится в мае. Правда, только при условии, если будут соблюдены все условия карантина. То есть, не исключено, что украинцы смогут вернуться к привычному образу жизни лишь летом.

Мнение экспертов о продлении карантина

Политолог Тарас Березовец в своем Telegram-канале пишет, что карантинные меры будут продлены минимум до мая или даже до июня.

"Вчера говорил с одним из инсайдеров в медицинской сфере. Прогноз относительно сроков карантина на сегодня таков. Даты карантина будут продлены как минимум до мая. Более реалистично до июня. Такие дела", - написал эксперт.

Что думают в ПЦУ о Пасхе 2020

Заместитель главы Управления внешних церковных связей УПЦ ПЦУ Евстратий Зоря сказал, что до Пасхи еще четыре недели, поэтому не надо раньше времени паниковать.

"Все решения по поводу празднования Пасхи будут публично объявлены в надлежащее время. Не надо разгонять панику, чтобы люди не волновались и не ссорились", - подчеркнул Зоря в интервью 24 каналу.

Напомним, что в Украине по состоянию на 25 марта официально подтверждено Минздравом 97 случая заражения COVID-19, трое пациентов умерли. 38 инфицированных - в Черновицкой области, 31 - в Киеве. Но по данным из разных областей, количество заболевших перевалило за сотню.

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