Комаровський розповів, за яких умов дітям небезпечний коронавірус

Євген Комаровський розповів про коронавірус (фото: facebook.com/uakomar)

Коронавірусом можуть хворіти діти, але, як правило, вони переносять його в легкій формі

Коронавірус в Україні виявили вже у 113 українців, багато з них - діти. Доктор Комаровський розповів, у яких випадках у дітей виникає ризик перенести хворобу важче. Про це педіатр розповів, відповідаючи на питання про коронавірус на своїй Instagram-сторінці.

Зазначимо, що хоча люди молодше 18 років мають найнижчі ризики заразитися або померти, такі випадки у світі все ж були. Так, у Китаї понад 2 тисяч дітей підтвердили COVID-19, померли двоє дітей - 10-місячна і 14-річна. При цьому у них були серйозні проблеми зі здоров'ям.

Комаровському батьки поставили питання, чи небезпечний коронавірус дітям з астмою. На що педіатр відповів, що дітям-астматикам вірус страшний тільки тоді, коли астма не контрольована.

"Якщо у дитини астма, і вона отримує правильні препарати, з астмою можна жити до ста років приспівуючи і нічого не відчуваючи", - відповів педіатр.

Якщо проблем з диханням завдяки прийому препаратів від астми немає, то астма не є фактором ризику. Хіба що при перших симптомах доведеться збільшити дози препаратів. Це питання потрібно вже зараз обговорити з сімейним лікарем.

В Україні коронавірус виявили у 7-річної дитини у Волинській області, а серед 13 випадків у Чернівецькій, які підтвердилися 24 березня, шість дітей. Крім того, в цій же області 17 березня COVID-19 діагностували трьом дітям, наймолодшому - шість місяців.

Раніше ми писали, що доктор Комаровський розповів, чи можна гуляти на вулиці під час карантину через загрозу поширення коронавіруса