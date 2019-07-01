Евгений Комаровский рассказал, кто имеет право кормить ребенка. Известный украинский педиатр считает, что ответственность за питание малыша в первую очередь несет мать и отец или человек, которому делегировали это право.

Например, если ребенка отдали в детский сад - то ответственными за питание будут воспитатели государственного учреждения. Они будут нести ответственность за ваше чадо.

По словам медика, чтобы избежать неприятных сюрпризов с питанием, кормить ребенка должны родители.

Видео: Евгений Комаровский о питании ребенка (YouTube/ Евгений Комаровский)

Комаровский считает, что с рождения нужно приучать ребенка, что его кормить должны только мама и папа.

Бабушки должны только помогать родителям кормить детей. Но первоочередное право кормления принадлежит родителям.

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