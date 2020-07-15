Комаровский рассказал, бояться ли нового свиного гриппа из Китая: произойдет страшное

Доктор Комаровский рассказал, стоит ли бояться нового свиного гриппа G4 из Китая. О нем стало известно совсем недавно и сразу же появилась информация про угрозу очередной пандемии.

По мнению медика, бояться страшилок про свиной, а также птичий грипп пока что не стоит. Об этом он рассказал на своем канале в YouTube.

Ведь грипп бывает человеческим (особый грипп, которым болеют люди), а свиным и птичьим болеют только эти животные. Но в некоторых ситуациях вирус птичьего или свиного гриппа преодолевает межвидовый барьер, и того человек заряжается. Однако от человека к человеку такой вирус не передается.

А в случае, когда вирус начинает передаваться от человека к человеку, этот вирус уже становится новой разновидностью человеческого гриппа, и ему присваивают свое название. Но риск пандемии все же есть.

"Есть риск, когда человек одновременно заразится нашим, человеческим, вирусом и птичьим, то в организме человека может осуществиться обмен определенными фрагментами двух вирусов и тогда произойдет страшное - этот вирус превратится в человеческий и начнет передаваться от человека к человеку", - заявил педиатр.

Но пока информации о том, что вирус в Китае передается от человека к человеку нет. Комаровский посоветовал вовремя прививаться от уже известных штаммов человеческого гриппа, и тогда никакой угрозы не будет.

Комаровский рассказал про риск новых вирусов гриппа (видео: YouTube)

Напомним, что в Китае на животноводческой ферме выявили новый тип свиного гриппа G4, который передается от животных к людям. Заразились пока что только работники ферм, а путь передачи от человека к человеку еще не подтвердился. Тем не менее, ученые уверены, что G4 может размножаться в организме человека.

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