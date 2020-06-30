В Китае нашли новый тип свиного гриппа: может вызвать пандемию

В Китае обнаружили новый свиной грипп (фото: РБК-Украина)

В Китае выявили новый тип свиного гриппа G4, который передается от животных к людям

В Китае выявили новый тип свиного гриппа, который может спровоцировать еще одну пандемию. Вирусу присвоили название G4. Ученые говорят, что этот грипп очень инфекционный и размножается в человеческих клетках.

Генетически, вирус G4 является производным от штамма H1N1, вызвавшего пандемию в 2009-м, пишет The Guardian, ссылаясь на исследование американского научного журнала PNAS.

Исследователи взяли 30 тысяч мазков у свиней в период между 2011 и 2018-м годами. Они обнаружили 179 вирусов свиного гриппа, из которых большинство было нового типа. Ученые из Китая говорят, что новый вирус обладает "всеми основными признаками того, что он очень приспособлен к заражению людей".

G4 считается новым гриппом, который размножается в человеческих клетках. При этом иммунитет, приобретенный после сезонного гриппа не обеспечивает защиту от нового вируса.

Согласно анализам, каждый десятый работник свиной фермы оказался инфицированным новым гриппом. Пока ученым удалось доказать, что вирус передается от животного к человеку, но передача между людьми пока не подтвердилась.

"Вызывает беспокойство то, что заражение вирусом G4 человеком будет способствовать адаптации человека и увеличивать риск развития пандемии среди людей", - сказано в статье.

Ранее в ВОЗ заявили, что коронавирус в 10 раз смертельнее свиного гриппа.

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Автор: Светлана Мащенко