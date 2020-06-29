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В NASA разработали кулон на шею для борьбы с COVID-19: собрать можно самому

STYLERНовости науки    29.06.2020 - 21:33
В NASA разработали кулон на шею для борьбы с COVID-19: собрать можно самому
В NASA придумали простое средство для борьбы с коронавирусом (иллюстративное фото: РБК-Украина)

В NASA создали кулон, который может предупредить заражение коронавирусом

В NASA разработали специальное средство, которое оригинально поможет бороться с коронавирусом. Речь идет про кулон на шею - он не позволяет человеку касаться руками лица - таким образом пресекая один з основных путей распространения COVID-19.

Инженеры космического агентства рекомендуют надевать его после того, как вы вымыли руки. И хотя разработчики не планируют запускать кулон под названием Pulse в массовое производство, они опубликовали специальный гайд, следуя которому можно собрать такое устройство самостоятельно.

Принцип действия кулона заключается в том, что он вибрирует каждый раз, когда ваша рука тянется к лицу. Таким образом устройство бережет вас от неосознанных прикосновений - чем ближе к лицу, тем сильнее вибрация кулона.

Для того, чтобы обзавестись устройством, вам понадобятся: пара проводов, вибромотор, батарейки, инфракрасный датчик приближения и выключатель. Детали предлагается разместить в пластмассовом корпусе, напечатанном на 3D-принтере.

Интересно, что похожее устройство, но на магнитах пытался создать изобретатель из Австралии. Но его задумка закончилась фиаско, когда магниты попросту застряли у него в носу.

В NASA изобрели кулон для борьбы с коронавирусом (видео: YouTube/JPLraw)

Как мы писали ранее, появилось видео огромной толпы на улицах Одессы. Люди полностью игнорируют карантин.

Также сообщалось, что ученые разгадали тайну скифского воина, который оказался 13-летней девочкой.

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новости Украины Коронавирус
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