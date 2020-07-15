Комаровський розповів, чи боятися нового свинячого грипу з Китаю: станеться страшне

Доктор Комаровський розповів, чи варто боятися нового свинячого грипу G4 з Китаю. Про нього стало відомо зовсім недавно і відразу ж з'явилася інформація про загрозу чергової пандемії.

На думку медика, боятися страшилок про свинячий, а також пташиний грип поки що не варто. Про це він розповів на своєму каналі в YouTube.

Адже грип буває людським (особливий грип, яким хворіють люди), а на свинячий і пташиний хворіють тільки ці тварини. Але в деяких ситуаціях вірус пташиного чи свинячого грипу долають міжвидовий бар'єр, і людина заряджається. Однак від людини до людини такий вірус не передається.

А у випадку, коли вірус починає передаватися від людини до людини, цей вірус вже стає новим різновидом людського грипу, і йому присвоюють свою назву. Але ризик пандемії все ж є.

"Є ризик, коли людина одночасно заразиться нашим, людським, вірусом і пташиним, то в організмі людини може здійснитися обмін певними фрагментами двох вірусів і тоді станеться страшне - цей вірус перетвориться на людський і почне передаватися від людини до людини", - заявив педіатр.

Але поки інформації про те, що вірус в Китаї передається від людини до людини немає. Комаровський порадив вчасно робити щеплення від вже відомих штамів людського грипу, і тоді ніякої загрози не буде.

Комаровський розповів про ризик нових вірусів грипу (відео: YouTube)

Нагадаємо, що у Китаї на тваринницькій фермі виявили новий тип свинячого грипу G4, який передається від тварин до людей. Заразилися поки що тільки працівники ферм, а шлях передачі від людини до людини доки не підтвердився. Тим не менш, вчені впевнені, що G4 може розмножуватися в організмі людини.

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