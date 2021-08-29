Комаровский предупредил родителей об опасных вещах в доме: уберите их подальше!

Доктор Комаровский назвал важные принципы безопасного нахождения маленького ребенка в доме. Педиатр перечислил опасные вещи, которые нужно убрать подальше, дабы избежать ситуаций, опасных для здоровья и жизни малыша.
Об этом он рассказал на своей личной странице в Instagram.
Ранее мы писали, что доктор Комаровский рассказал, при какой боли в животе нужно срочно бежать к врачу.
Также педиатр перечислил признаки ненастоящих лекарств, призвав украинцев быть осторожнее.
Кроме того Евгений Комаровский рассказал, для кого крайне вредно даже умеренное употребление алкогольных напитков.