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Комаровский предупредил родителей об опасных вещах в доме: уберите их подальше!

Автор: Светлана Мащенко

Доктор Комаровский назвал важные принципы безопасного нахождения маленького ребенка в доме. Педиатр перечислил опасные вещи, которые нужно убрать подальше, дабы избежать ситуаций, опасных для здоровья и жизни малыша.

Об этом он рассказал на своей личной странице в Instagram.

Эти вещи нужно держать в недоступности от маленького ребенка:

  1. Моющие средства - порошки, отбеливатели, средства для уборки квартиры, посуды, санузла и прочее.
  2. Предметы и средства личной гигиены - кремы, шампуни, гели для душа, мыло, зубную пасту и т. д.
  3. Лекарства и витамины - аптечка должна быть надежно спрятана, дабы дети не решили поиграть в доктора.
  4. Батарейки, монеты, пуговицы, бусинки и всякую другую мелочь - малыши все тянут в рот, а это крайне опасно.
  5. Игрушки, которые не соответствуют возрасту - внимательно смотрите маркировку на упаковке детской игрушки.
  6. Шнуры на жалюзи, любые другие веревки - ребенок может запутаться в них и травмироваться, не говоря уже об угрозе удушения.

Ранее мы писали, что доктор Комаровский рассказал, при какой боли в животе нужно срочно бежать к врачу.

Также педиатр перечислил признаки ненастоящих лекарств, призвав украинцев быть осторожнее.

Кроме того Евгений Комаровский рассказал, для кого крайне вредно даже умеренное употребление алкогольных напитков.

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Доктор Комаровский