Комаровський попередив батьків про небезпечні речі в домі: приберіть їх подалі!

Доктор Комаровський назвав важливі принципи безпечного знаходження маленької дитини вдома. Педіатр перерахував небезпечні речі, які потрібно прибрати подалі, щоб уникнути ситуацій, небезпечних для здоров'я і життя малюка.

Про це педіатр він розповів на своїй особистій сторінці в Instagram .

Раніше ми писали, що доктор Комаровський розповів, при якому болю в животі потрібно терміново бігти до лікаря.

Також педіатр перерахував ознаки несправжніх ліків, закликавши українців бути обережнішими.

Крім того, Євген Комаровський розповів, для кого вкрай шкідливо навіть помірне вживання алкогольних напоїв.