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Комаровський попередив батьків про небезпечні речі в домі: приберіть їх подалі!

Автор: Світлана Мащенко

Доктор Комаровський назвав важливі принципи безпечного знаходження маленької дитини вдома. Педіатр перерахував небезпечні речі, які потрібно прибрати подалі, щоб уникнути ситуацій, небезпечних для здоров'я і життя малюка.

Про це педіатр він розповів на своїй особистій сторінці в Instagram.

Ці речі потрібно тримати в недоступності від маленької дитини:

  1. Миючі засоби - порошки, відбілювачі, засоби для прибирання квартири, посуду, санвузла тощо.
  2. Предмети і засоби особистої гігієни - креми, шампуні, гелі для душу, мило, зубну пасту і т. д.
  3. Ліки і вітаміни - аптечка повинна бути надійно захована, щоб діти не вирішили пограти в доктора.
  4. Батарейки, монети, гудзики, намистинки і всяку іншу дрібницю - малюки все тягнуть в рот, а це вкрай небезпечно.
  5. Іграшки, які не відповідають віку - уважно дивіться маркування на упаковці дитячої іграшки.
  6. Шнури на жалюзі, будь - які інші мотузки - дитина може заплутатися в них і травмуватися, не кажучи вже про загрозу удушення.

Раніше ми писали, що доктор Комаровський розповів, при якому болю в животі потрібно терміново бігти до лікаря.

Також педіатр перерахував ознаки несправжніх ліків, закликавши українців бути обережнішими.

Крім того, Євген Комаровський розповів, для кого вкрай шкідливо навіть помірне вживання алкогольних напоїв.

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Доктор Комаровский