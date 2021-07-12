ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Комаровский назвал признаки ненастоящих лекарств: не рискуйте здоровьем!

Новина українською →
Понедельник 12 июля 2021 10:38
Комаровский назвал признаки ненастоящих лекарств: не рискуйте здоровьем! Фото: Евгений Комаровский (instagram.com/doctor_komarovskiy)
Автор: Светлана Мащенко

Доктор Комаровский рассказал, по каким признакам легко отличить ненастоящее, шарлатанское лекарство от настоящего и не стать жертвой обмана, заплатив за пустышку, которая не только сделает ваш кошелек легче, но и может стоить здоровья.

Об этом знаменитый педиатр написал на своей странице в Instagram.

По словам педиатра, такие препараты легко распознать по рекламе, которая красиво пытается "впарить" нам это чудо-средство.

Признаки рекламы шарлатанского лекарства:

  • В ней ссылаются не на авторитетные научные исследования, а на то, как это помогло некому Васе, Пете, Маше.
  • Упоминается, что лекарство очень долго скрывали, так как боялись оставить врачей без работы.
  • Разработано такое чудо-средство по уникальной технологии, в нем использовали особое растение, "тайну индейцев", военный секрет, особенного зверя, о котором никто не знает.
  • В препарате все - натуральное.
  • Лекарство дает быстрый результат и никаких побочных эффектов.
  • Лечит сразу от множества болезней.

Комаровский советует не обращать внимание на подобную рекламу и сразу переключаться. Педиатр предупреждает украинцев не ставить над собой эксперименты и не рисковать своим здоровьем и, тем более, здоровьем своего ребенка.

Комаровский назвал признаки ненастоящих лекарств: не рискуйте здоровьем!

Скрин: Комаровский назвал признаки шарлатанского лекарства (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Ранее Доктор Комаровский предупредил об опасном для здоровья состоянии в жару, назвав симптомы.

Также мы писали, что Комаровский разнес популярное чудо-средство, на котором зарабатывают фармацевты.

Читайте РБК-Украина в Google News
Доктор Комаровский Евгений Комаровский
LITE
Петра и Павла 2021: все запреты большого праздника, особые традиции и приметы
Петра и Павла 2021: все запреты большого праздника, особые традиции и приметы