Комаровский назвал признаки ненастоящих лекарств: не рискуйте здоровьем!

Доктор Комаровский рассказал, по каким признакам легко отличить ненастоящее, шарлатанское лекарство от настоящего и не стать жертвой обмана, заплатив за пустышку, которая не только сделает ваш кошелек легче, но и может стоить здоровья.

Об этом знаменитый педиатр написал на своей странице в Instagram .

По словам педиатра, такие препараты легко распознать по рекламе, которая красиво пытается "впарить" нам это чудо-средство.

Признаки рекламы шарлатанского лекарства:

В ней ссылаются не на авторитетные научные исследования, а на то, как это помогло некому Васе, Пете, Маше.

Упоминается, что лекарство очень долго скрывали, так как боялись оставить врачей без работы.

Разработано такое чудо-средство по уникальной технологии, в нем использовали особое растение, "тайну индейцев", военный секрет, особенного зверя, о котором никто не знает.

В препарате все - натуральное.

Лекарство дает быстрый результат и никаких побочных эффектов.

Лечит сразу от множества болезней.

Комаровский советует не обращать внимание на подобную рекламу и сразу переключаться. Педиатр предупреждает украинцев не ставить над собой эксперименты и не рисковать своим здоровьем и, тем более, здоровьем своего ребенка.

Скрин: Комаровский назвал признаки шарлатанского лекарства (instagram.com/doctor_komarovskiy)